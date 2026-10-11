Девять человек, включая двоих детей, погибли при стрельбе в США

В результате стрельбы в городе Эри американского штата Пенсильвания погибли не менее девяти человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации СМИ, полиция прибыла на место происшествия после сообщений очевидцев о мужчине, который открыл стрельбу из пистолета, а затем вошёл в жилой дом.

На улице правоохранители обнаружили тела двух женщин. Ещё несколько погибших нашли внутри дома.

По данным телеканала, противостояние подозреваемого с полицией продолжалось несколько часов. Впоследствии мужчину также обнаружили мёртвым. По предварительной информации, он покончил с собой.

В полиции заявили, что угрозы для населения больше нет.