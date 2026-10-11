Девять человек, включая двоих детей, погибли при стрельбе в США
Трагедия произошла в городе Эри штата Пенсильвания. Подозреваемого обнаружили мёртвым.
11 Октября 2026, 04:07
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11 Октября 2026, 04:0711 Октября 2026, 04:07
380Фото: CBS
В результате стрельбы в городе Эри американского штата Пенсильвания погибли не менее девяти человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации СМИ, полиция прибыла на место происшествия после сообщений очевидцев о мужчине, который открыл стрельбу из пистолета, а затем вошёл в жилой дом.
На улице правоохранители обнаружили тела двух женщин. Ещё несколько погибших нашли внутри дома.
По данным телеканала, противостояние подозреваемого с полицией продолжалось несколько часов. Впоследствии мужчину также обнаружили мёртвым. По предварительной информации, он покончил с собой.
В полиции заявили, что угрозы для населения больше нет.
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