Девять этажей и новый корпус: в Жезказгане идет реновация областной больницы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жезказгане ремонтируют областную многопрофильную больницу, главный медицинский центр области Улытау. На работы заложено 4,2 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
Работы идут в рамках республиканской программы реновации медицинских учреждений.
Капитальный ремонт девятиэтажного здания площадью больше 24 тысяч квадратных метров начали в 2025 году. Обновляют помещения, инженерные сети, операционные и палаты.
Готовы уже четыре этажа, с шестого по девятый. Пятый заканчивают. Все работы, включая благоустройство прилегающей территории, планируют завершить в 2027 году.
Отдельной строкой прошло оборудование. Больница получила 47 единиц техники почти на 2,7 млрд тенге, среди них томографы, ангиограф, эндоскопические и роботизированные системы.
Онкологическую службу собираются расширять за счет отдельного корпуса на 100 коек.
Появится в больнице и симуляционный центр для обучения медиков. Персонал будет тренироваться на высокотехнологичных манекенах, виртуальных моделях и со стандартизированными пациентами, роль которых играют актеры.
Новые центры компетенций должны стать площадками для внедрения современных клинических подходов.
Часть новых отделений уже принимает больных. Открылись пульмонология, кардиология и госпитальная фармация. В планах гастроэнтерологическое и ревматологическое отделения.
С кадрами ситуацию тоже разбирали. За последние три года в больницу привлекли 36 опытных и молодых специалистов.
В министерстве рассчитывают, что после реновации жителям области не придется выезжать за высокотехнологичной помощью за пределы региона.
Самое читаемое
- Мужчина справил нужду из окна подъезда в Астане: его арестовали
- Токаев и Эрдоган обсудили развитие стратегического партнерства
- «Душил девушку в автобусе»: пожилого мужчину арестовали на 10 суток в Алматы
- От рамы до готового тепловоза: как в Астане производят локомотивы
- Камнепад произошел в горах возле Алматы: видео появилось в сети