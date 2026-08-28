В Жезказгане ремонтируют областную многопрофильную больницу, главный медицинский центр области Улытау. На работы заложено 4,2 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Работы идут в рамках республиканской программы реновации медицинских учреждений.

Капитальный ремонт девятиэтажного здания площадью больше 24 тысяч квадратных метров начали в 2025 году. Обновляют помещения, инженерные сети, операционные и палаты.

Готовы уже четыре этажа, с шестого по девятый. Пятый заканчивают. Все работы, включая благоустройство прилегающей территории, планируют завершить в 2027 году.

Отдельной строкой прошло оборудование. Больница получила 47 единиц техники почти на 2,7 млрд тенге, среди них томографы, ангиограф, эндоскопические и роботизированные системы.

Онкологическую службу собираются расширять за счет отдельного корпуса на 100 коек.

Появится в больнице и симуляционный центр для обучения медиков. Персонал будет тренироваться на высокотехнологичных манекенах, виртуальных моделях и со стандартизированными пациентами, роль которых играют актеры.

Новые центры компетенций должны стать площадками для внедрения современных клинических подходов.

Часть новых отделений уже принимает больных. Открылись пульмонология, кардиология и госпитальная фармация. В планах гастроэнтерологическое и ревматологическое отделения.

С кадрами ситуацию тоже разбирали. За последние три года в больницу привлекли 36 опытных и молодых специалистов.

В министерстве рассчитывают, что после реновации жителям области не придется выезжать за высокотехнологичной помощью за пределы региона.