"Рассчитано только на пять этажей": специалист о конструкции дома по делу Мырзуан

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан продолжился допрос специалиста, приглашенного стороной защиты Сауле Жубаниязовой. Специалист Вероника Лобаева заявила, что фактически выполненная кирпичная кладка наружных стен не соответствовала проектным, типовым и нормативным решениям, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Одним из ключевых вопросов стало соответствие примененного при строительстве решения фактической этажности здания.

По ее словам, предусмотренный проектом узел D69 предназначен для зданий высотой до пяти этажей, тогда как исследуемый дом имеет девять этажей и технический этаж.

«Данный узел D69 применим только для зданий до пяти этажей. Он не может быть применен для девятиэтажного здания, потому что данной типовой серией не предусмотрено никаких усилений - ни армопоясов, ни дополнительных разгрузочных поясов», - пояснила специалист в суде.

Она утверждает, что это обстоятельство отражено и в исследовательской части судебной строительно-технической экспертизы. Однако, по ее оценке, в итоговых выводах основной акцент был сделан на других строительных дефектах - отсутствии анкеровки и армопоясов, а также низкой марке кладочного раствора.

«На мой взгляд, эксперты не уделили должного внимания несоответствию этажности. Застройщиком была применена типовая серия многослойной кладки, предназначенная исключительно для зданий до пяти этажей. При этом инженерные расчеты и конструктивное усиление, способные обеспечить устойчивость облицовки на этой высоте, отсутствовали», - заявила Лобаева.

Еще одним несоответствием специалист назвала замену предусмотренного решения по утеплению. По ее словам, вместо минераловатной плиты при строительстве использовали пенополистирол.

Далее специалист перешла к вопросу о возможном влиянии этажности на устойчивость кирпичной кладки. По ее оценке, ряд выявленных строительных недостатков мог стать критическим именно из-за того, что решение, рассчитанное на меньшую высоту, использовали при возведении девятиэтажного здания.

«На высоте пятого этажа даже прочности ослабленного раствора хватило бы для удержания облицовки. Но на высоте более 30 метров под действием ветровых и деформационных нагрузок ее просто выталкивает, тем более при отсутствии разгрузочных горизонтальных поясов», - пояснила специалист.

Она также указала на отсутствие, по ее словам, в материалах дела дополнительных инженерных расчетов, которые обосновывали бы использование такого конструктивного решения на девятиэтажном здании.

Кроме того, специалист заявила об отсутствии горизонтальных разгрузочных поясов, деформационных швов и анкеровки облицовочного слоя к несущей части здания.

«Я считаю, что главный конструктивный триггер и первопричина обрушения в рецензируемой экспертизе остались без должного экспертного акцента», - заявила специалист.

Таким образом, специалист стороны защиты считает, что при оценке причин обрушения необходимо учитывать не только качество выполненных строительных работ, но и соответствие изначально выбранного конструктивного решения высоте здания.

Допрос специалиста продолжается.