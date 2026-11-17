Почти 90% всей нефти Центральной Азии добывают в Казахстане. Причём республика опережает соседей не только по нефтедобыче: в энергетике есть ещё несколько направлений, где она занимает ведущие позиции. Впрочем, по одному из важнейших ресурсов Казахстан пока уступает сразу двум странам региона, передаёт BAQ.KZ.

Об этом свидетельствуют данные международного обзора World Energy Review 2026, подготовленного итальянской энергетической компанией Eni. В исследовании сравниваются показатели стран, преимущественно за 2025 год.

Казахстан добывает больше нефти, чем все соседи вместе взятые

В прошлом году в Казахстане ежедневно добывали в среднем 2,098 млн баррелей нефти, включая газовые жидкости. Это на 11,8% больше, чем годом ранее.

Для сравнения, Туркменистан добывал около 200 тысяч баррелей в сутки, Узбекистан – 81 тысячу, а Кыргызстан – 6 тысяч.

В результате на Казахстан приходится около 88% совокупной нефтедобычи пяти стран Центральной Азии.

За десять лет страна заметно увеличила добычу. Если в 2015 году показатель составлял 1,694 млн баррелей в сутки, то к 2025 году вырос почти на четверть.

Увеличились и поставки нефти за рубеж. В 2025 году Казахстан экспортировал в среднем 1,243 млн баррелей сырой нефти в сутки – на 7% больше, чем годом ранее.

А вот по газу Казахстан уступает соседям

В газовой отрасли расстановка сил совсем другая.

Первое место в Центральной Азии занимает Туркменистан, где в 2025 году добыли 72,48 млрд кубометров природного газа. Следом идёт Узбекистан с показателем 40,16 млрд кубометров.

Казахстан находится на третьем месте – 28,21 млрд кубометров.

Таким образом, при огромном преимуществе в нефтедобыче республика заметно уступает двум соседям по объёмам производства природного газа.

Не только нефть: Казахстан обгоняет Узбекистан по мощности ветряков

Казахстан активно развивает и ветровую энергетику.

По итогам 2025 года установленная мощность ветровых электростанций достигла 1 909 мегаватт. В Узбекистане – 1 652 мегаватта.

Это означает, что Казахстан опережает Узбекистан по мощности действующих ветровых установок. По остальным трём странам Центральной Азии сопоставимых данных в обзоре Eni нет.

При этом казахстанские ветровые станции за год произвели 5,4 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Для страны, где значительную часть электричества по-прежнему вырабатывают традиционные электростанции, развитие ветроэнергетики становится ещё одним направлением энергетического роста.

Уголь тоже остаётся сильной стороной Казахстана

По добыче угля Казахстан также занимает ведущие позиции в Центральной Азии.

Согласно приведённым в исследовании данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в республике добыли около 120 млн тонн угля.

Казахстан входит в число десяти крупнейших угледобывающих стран мира.

В итоге энергетическая картина региона выглядит неоднозначно: Казахстан с большим отрывом лидирует по нефти, опережает Узбекистан по установленной мощности ветровых станций, но уступает Туркменистану и Узбекистану по добыче газа.