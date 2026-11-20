В Павлодарской области пресекли деятельность группы, подозреваемой в серии интернет-мошенничеств. Четверых человек задержали, а установленный на данный момент ущерб уже приблизился к 40 млн тенге. При этом полиция не исключает, что число пострадавших может вырасти.

По данным областного департамента полиции, задержанные действовали по согласованной схеме и использовали цифровые технологии для незаконного завладения деньгами граждан.

«На сегодняшний день следствием установлено девять потерпевших, общая сумма причиненного материального ущерба составляет порядка 40 миллионов тенге», — сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Сейчас следователи устанавливают роль каждого из задержанных и проверяют их возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Между тем проблема интернет-мошенничества в регионе остается актуальной, несмотря на снижение числа таких преступлений. За отчетный период зарегистрировано 1337 фактов кибермошенничества – на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках оперативной работы полицейские также вышли на лиц, причастных к незаконной активации SIM-карт и обналичиванию денег. Из незаконного оборота изъяли более 120 мобильных устройств, 500 абонентских SIM-карт, 39 банковских карт и два устройства SIM-box, которые могут использоваться для массовых телефонных операций.

Всего по подозрению в причастности к интернет-мошенничествам в регионе задержали около 33 человек. Среди них – трое несовершеннолетних.

Полиция продолжает устанавливать участников подобных схем и призывает жителей не передавать посторонним личные данные, банковские реквизиты и SMS-коды. Даже один такой код может стать ключом к чужому банковскому счету.