Девять соглашений на $1,3 млрд: Alatau City презентовали международным инвесторам в Лондоне

В Лондоне по итогам международного инвестиционного круглого стола Alatau City Investment Roundtable подписано девять соглашений с зарубежными партнёрами на общую сумму инвестиционного потенциала $1,3 млрд. Договорённости предусматривают сотрудничество в развитии инфраструктуры, образования, медицины и привлечении международного капитала в проект Alatau City.

В мероприятии приняли участие представители более 70 компаний, банков, инвестиционных фондов и экспертных организаций. Среди них — JPMorgan Chase, AstraZeneca, BP и Brookfield Asset Management. Участникам представили концепцию развития нового города, перспективные инвестиционные направления и возможности участия зарубежных инвесторов в реализации проектов.

По словам заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева, Лондон был выбран стартовой площадкой европейского инвестиционного роуд-шоу благодаря своему статусу одного из ведущих мировых финансовых и правовых центров.

«Alatau City — национальный проект, реализуемый по инициативе Главы государства. Мы создаём новый центр бизнеса, финансов, технологий и логистики, который должен стать важным звеном экономического взаимодействия между Европой и Азией», — отметил он.

Основные направления развития города представил глава Специальной организации управления Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров. В числе приоритетов — строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, создание промышленных, деловых и логистических зон.

Международная компания Arup представила подходы к пространственному планированию и развитию городской среды, а холдинг «Байтерек» ознакомил участников с инструментами финансирования инвестиционных проектов.

Отдельное внимание на встрече уделили правовым условиям для иностранных инвесторов. Специальный правовой режим Alatau City, закреплённый Конституционным законом от 8 мая 2026 года, предусматривает применение принципов английского права, механизмы защиты инвестиций и формирование предсказуемой деловой среды.

В ходе экспертной сессии представители международных юридических компаний Norton Rose Fulbright, Reed Smith и Boies Schiller Flexner обсудили вопросы государственно-частного партнёрства, международного арбитража, регулирования цифровых активов и разрешения коммерческих споров. Также была рассмотрена возможность создания специализированного инвестиционного суда Alatau City с применением принципов английского права.

В рамках деловой программы состоялись переговоры с представителями Лондонской фондовой биржи, Brookfield Asset Management, Société Générale, J.P. Morgan и Европейского банка реконструкции и развития. Стороны обсудили привлечение институциональных инвестиций, проектное финансирование и участие международных финансовых организаций в развитии энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Девять подписанных соглашений охватывают несколько направлений. В частности, предусмотрена проработка проектов по открытию образовательных учреждений с участием University of Exeter, Brighton College и Repton Group. Сотрудничество с AstraZeneca и Crescent Meditours направлено на развитие медицинской инфраструктуры, привлечение инвестиций и научный обмен.

В настоящее время инвестиционный портфель Alatau City включает 67 проектов общей стоимостью около $6,9 млрд. Их реализация предусматривает создание порядка 55 тысяч рабочих мест. Кроме того, в городе реализуются 28 проектов инженерной и транспортной инфраструктуры общей стоимостью 35,3 млрд тенге. Они охватывают строительство и развитие сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации и автомобильных дорог.

Европейское инвестиционное роуд-шоу продолжится переговорами с представителями государственных органов Великобритании, финансовых институтов и стратегических партнёров. Следующей площадкой для презентации инвестиционных возможностей Alatau City станет Германия.