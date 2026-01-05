Ограничения движения введены на 9 республиканских автодорогах в трех областях страны, передает Baq.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

Так, в Западно-Казахстанской области движение ограничено на участке автодороги "Актобе – Уральск – граница РФ" км. 393-526 (уч. п.Жымпиты – гр.Актюбинской области).



В Актюбинской области:



- на участке автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 776-965 (уч. АЗС ЭКО ойл – п. Карабутак);



- на участке автодороги "Актобе – граница РФ" км. 16-136 (от г.Актобе до пограничного пункта пропуска Алимбет);



- на участке автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 22-99 (уч. п/п Жайсан – АЗС ЭКО ойл);



- на участке автодороги "Граница РФ – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Алматы – гр. КНР" км. 0-39 (Северный обход Актобе);



- на участке автодороги "Актобе – Уральск – граница РФ" км. 526-702 (уч. гр. Западно-Казахстанской обл. – п.Маржанбулак);



- на участке автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 776-836 (уч. АЗС ЭКО ойл – г. Хромтау);



- на участке автодороги "Актобе – Кандыагаш – Доссор – Кульсары –Атырау – граница РФ" км. 11-337 (уч. г.Актобе – гр.Атырауской обл.).



В Атырауской области:



- на участке автодороги "Актобе – Кандыагаш – Доссор – Кульсары – Атырау – граница РФ" км. 337-346 (уч. гр.Актюбинской обл. – п.Сагыз).



Для содержания дорог задействовано 715 единиц спецтехники, сообщили в нацокомпании.