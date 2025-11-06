В Казахстане мужчина осуждён на 10 лет лишения свободы за покушение на убийство своей бывшей супруги, передает BAQ.KZ.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина С., обвинённого по статьям 24 часть 1 и 99 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Как установил суд, мужчина пришёл с кухонным ножом на место работы своей бывшей супруги, чтобы поговорить с ней. Между ними произошла ссора, после которой женщина попыталась уйти в уборную комнату. С. последовал за ней и ударил ножом в спину. Затем, догнав выбежавшую женщину в другое помещение, нанес еще удары ножом, после, догнав ее на улице, снова нанес удары ножом по ее телу. Всего нанес 9 ножевых ранений.

Очевидцы происшествия вмешались и задержали нападавшего до приезда сотрудников полиции.

Проведённая экспертиза показала, что С. является наркозависимым и нуждается в лечении. В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину в покушении на убийство не признал, заявив, что "не хотел убивать, а лишь хотел напугать бывшую супругу".

Приговором суда С. назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении расходов на лечение пострадавшей в больнице. Кроме того, осуждённому назначено принудительное лечение от наркотической зависимости в учреждении, где он будет отбывать наказание.

Приговор суда не вступил в законную силу.