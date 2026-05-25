Девять велосипедистов потерялись ночью в степи СКО
Велосипедистов нашли с помощью дрона.
Сегодня 2026, 03:35
Фото: Pixabay.com
В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области девять велосипедистов потеряли ориентир возле озера Сафонково по пути в сторону села Березовка. С наступлением темноты люди оказались посреди степи и уже не могли самостоятельно найти дорогу.
На поиски незамедлительно выехали сотрудники МЧС. В небо был поднят БПЛА. Именно дрон в темноте заметили сами велосипедисты и начали двигаться в его сторону. Спустя некоторое время спасатели увидели вдали слабые огни велосипедных фонарей.
Вскоре всех девятерых благополучно вывели к автодороге. Медицинская помощь никому не понадобилась.
