Девять велосипедистов потерялись ночью в степи СКО

В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области девять велосипедистов потеряли ориентир возле озера Сафонково по пути в сторону села Березовка. С наступлением темноты люди оказались посреди степи и уже не могли самостоятельно найти дорогу.

На поиски незамедлительно выехали сотрудники МЧС. В небо был поднят БПЛА. Именно дрон в темноте заметили сами велосипедисты и начали двигаться в его сторону. Спустя некоторое время спасатели увидели вдали слабые огни велосипедных фонарей.

Вскоре всех девятерых благополучно вывели к автодороге. Медицинская помощь никому не понадобилась.