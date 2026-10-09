Девятиэтажный дом загорелся в Актобе

Спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома.

9 Октября 2026, 23:11
АВТОР
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Pixabay.com 9 Октября 2026, 23:11
9 Октября 2026, 23:11
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Фото: Pixabay.com

В городе Актобе по улице Мустафы Шокая в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание кухонного гарнитура в квартире на девятом этаже.

Предварительно, при включении электроплиты произошло короткое замыкание, в результате чего загорелся кухонный гарнитур. Испугавшись, девушка выбежала на улицу и вызвала экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание на небольшой площади с помощью автономного ранцевого огнетушителя Vario Carbon, не допустив распространения огня.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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