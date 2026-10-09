Девятиэтажный дом загорелся в Актобе

В городе Актобе по улице Мустафы Шокая в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание кухонного гарнитура в квартире на девятом этаже.

Предварительно, при включении электроплиты произошло короткое замыкание, в результате чего загорелся кухонный гарнитур. Испугавшись, девушка выбежала на улицу и вызвала экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание на небольшой площади с помощью автономного ранцевого огнетушителя Vario Carbon, не допустив распространения огня.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.