Девятиэтажный дом загорелся в Актобе
Спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома.
9 Октября 2026, 23:11
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9 Октября 2026, 23:119 Октября 2026, 23:11
393Фото: Pixabay.com
В городе Актобе по улице Мустафы Шокая в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание кухонного гарнитура в квартире на девятом этаже.
Предварительно, при включении электроплиты произошло короткое замыкание, в результате чего загорелся кухонный гарнитур. Испугавшись, девушка выбежала на улицу и вызвала экстренные службы.
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание на небольшой площади с помощью автономного ранцевого огнетушителя Vario Carbon, не допустив распространения огня.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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