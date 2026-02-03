Девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 Уфы. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА

Хабиров проинформировал, что утром 3 февраля в гимназии №16 "девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата".

– Ситуация на контроле, выясняем подробности, - добавил он.

По его данным, подростка задержали, никто не пострадал.

В пресс-службе МВД Башкортостана сообщили, что девятиклассник пришел в гимназию с пневматическим автоматом и сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии задержали нападавшего.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Александр Воронежский. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о халатности.