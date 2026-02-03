  • 3 Февраля, 17:36

Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии Уфы

Сегодня, 17:31
ТАСС Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:31
Фото: ТАСС
Девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 Уфы. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
 
Хабиров проинформировал, что утром 3 февраля в гимназии №16 "девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата".
 
– Ситуация на контроле, выясняем подробности, - добавил он.
 
По его данным, подростка задержали, никто не пострадал.
 
В пресс-службе МВД Башкортостана сообщили, что девятиклассник пришел в гимназию с пневматическим автоматом и сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии задержали нападавшего.
 
На место происшествия прибыл министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Александр Воронежский. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о халатности.

