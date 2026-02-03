Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии Уфы
Сегодня, 17:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:31Сегодня, 17:31
25Фото: ТАСС
Девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 Уфы. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Хабиров проинформировал, что утром 3 февраля в гимназии №16 "девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата".
– Ситуация на контроле, выясняем подробности, - добавил он.
По его данным, подростка задержали, никто не пострадал.
В пресс-службе МВД Башкортостана сообщили, что девятиклассник пришел в гимназию с пневматическим автоматом и сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии задержали нападавшего.
На место происшествия прибыл министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Александр Воронежский. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о халатности.
Самое читаемое
- Доллар больше не спасает? Что происходит со сбережениями казахстанцев в 2026 году
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Геннадий Головкин принял участие в премии The Ring
- В автобусах Караганды и области появится новый способ оплаты – через QR
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм