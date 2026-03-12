В Таразе полиция расследует избиение школьницы, которое произошло на улице. По данным правоохранительных органов, в конфликте участвовали несколько подростков, передает BAQ.kz.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что ученицу девятого класса якобы избили семь девушек. В публикациях также утверждалось, что во время нападения использовался кастет, а сама пострадавшая некоторое время находилась в реанимации.

В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители установили всех участников конфликта. Подростки были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего.

Кроме того, родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.

«Действия подростков также рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По итогам они поставлены на профилактический учет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.