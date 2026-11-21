В Мангистауской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной для незаконного выращивания марихуаны. Операцию провели в октябре по инициативе областной прокуратуры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали человека, причастного к организации незаконной деятельности.

При обыске обнаружили и изъяли 44 куста марихуаны, а также специальное оборудование, в том числе лампы и таймеры.

По предварительным данным, выращивание наркотических растений было организовано с целью их дальнейшего сбыта.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан.