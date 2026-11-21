Деятельность нарколаборатории пресекли в Мангистау
Во время обыска изъяли 44 куста марихуаны и специальное оборудование.
21 Ноября 2026, 18:19
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21 Ноября 2026, 18:1921 Ноября 2026, 18:19
201Фото: Pixabay.com
В Мангистауской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной для незаконного выращивания марихуаны. Операцию провели в октябре по инициативе областной прокуратуры.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали человека, причастного к организации незаконной деятельности.
При обыске обнаружили и изъяли 44 куста марихуаны, а также специальное оборудование, в том числе лампы и таймеры.
По предварительным данным, выращивание наркотических растений было организовано с целью их дальнейшего сбыта.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
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