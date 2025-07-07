В результате проведенной спецоперации сотрудников МВД РК по методу контролируемой поставки из города Шу в Алматинскую область, в пригородном массиве "Турарские дачи" Карасайского района пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступную схему по производству и распространению синтетических наркотиков организовали два гражданина из соседнего государства. В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 11 кг синтетических наркотиков "мефедрон", тем самым не допущено поступление на рынок сбыта около 35 тысяч разовых доз на сумму 1,6 млн долларов США.

Кроме того, при обыске лаборатории изъято 20 литров и 115 кг психотропных веществ, более двух тонн прекурсоров, при переработке которых планировалось изготовить 120 кг синтетических наркотиков. Преступной среде нанесен урон на сумму 17,5 млн долларов США.