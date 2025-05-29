Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выступил с публичной лекцией в Назарбаев Университете о дезинформации, передаёт BAQ.KZ.

В своём выступлении он рассказал, каким образом распространение ложной и вводящей в заблуждение информации подрывает демократические ценности, институты и общественное доверие - как в Европе, так и в мире в целом. Он подчеркнул важную роль образования и качественной журналистики в противодействии дезинформации при сохранении принципов свободы выражения мнений.

"Это преувеличение или дезинформация уже меняет демократии способами, которые мы до конца не осознаем?", - сказал Ален Берсе на лекции в НУ.

Он указал на пример Польши, где во время первого тура президентских выборов, польским властям пришлось противостоять организованным кампаниям дезинформации и кибератакам.

По его словам, речь идёт о глобальной проблеме. В качестве примера за пределами Европы Берсе привёл случай в США: на встрече с президентом ЮАР Сирилой Рамафосом

в Овальном кабинете президент Дональд Трамп продемонстрировал фотографии и статьи, обвиняющие Южную Африку в сокрытии "геноцида белых". Многие из этих изображений не имели никакого отношения ни к белым фермерам, ни к Южной Африке вообще — это были фотографии из других стран.

"Вот с чем мы сталкиваемся, — подчеркнул Берсе, — вот как выглядит дезинформация сегодня".

Он добавил, что лишь несколько недель назад представил свой первый ежегодный доклад в качестве Генерального секретаря, в котором подробно проанализированы подобные угрозы.

"Традиционная журналистика приходит в упадок, в то время как нерегулируемые платформы и контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, заполняют этот пробел", - сказал Ален Берсе.

Он отметил, что несмотря на многочисленные национальные и европейские реформы, ни одна из стратегий по-настоящему не смогла остановить распространение дезинформации. Он подчеркнул, что при разработке любых ответных мер необходимо строго соблюдать свободу выражения мнений, закреплённую в статье 10 Европейской конвенции о правах человека.

Берсе отметил необходимость срочного переосмысления ответственности в цифровом пространстве, задав аудитории ключевые вопросы:

"Какую демократию мы хотим? Можем ли мы позволить себе игнорировать дезинформацию? Достаточно ли мы сильны, чтобы регулировать платформы, бросить вызов их бизнес-моделям и защитить общественное пространство - даже если это трудно? Потому что демократия - это не про комфорт".

По его словам, данные, собранные по ведущим политическим партиям стран-членов ЕС, указывают на системную проблему. Эти выводы, подчеркнул Берсе, должны стать тревожным сигналом и одновременно руководством к действию. Он предупредил, что "окно возможностей" для эффективных шагов стремительно закрывается.

В связи с этим он подчеркнул необходимость принятии Конвенции Совета Европы о дезинформации и вмешательстве иностранных интересов

Он указывает на важность установления чётких границ: между свободой выражения и обязанностью говорить правду, между законной критикой и стратегическим дискредитированием.

Он также призвал различать общественное мнение и умышленную дезинформацию. По мнению Берсе, любые ограничения, вводимые государствами, должны быть понятны, пропорциональны и соответствовать практике Европейского суда по правам человека.

Берсе напомнил, что пропаганда действует по законам внимания: клики обеспечивают охват, а охват способствует дальнейшему распространению. Он отметил, что пропаганда часто использует инструменты демократии против самой демократии.

Именно поэтому, считает он, платформы должны быть прозрачны в вопросе распространения контента, нести ответственность за манипуляции, чётко маркировать материалы, созданные с использованием искусственного интеллекта, и снижать экономические стимулы, подпитывающие индустрию дезинформации.

Завершая выступление, Ален Берсе подчеркнул, что устойчивость демократий напрямую зависит от способности обществ инвестировать в информационную грамотность, поддерживать качественную журналистику и формировать критическое мышление у граждан.