Минздрав Казахстана заявил о сокращении сроков ожидания ПЭТ/КТ-исследований в стране с нескольких месяцев до двух недель, передает BAQ.KZ.

Это стало возможным благодаря запуску Единого республиканского координационного центра (ЕРКЦ) на базе Научного центра развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой.

– По итогам 2025 года Единый республиканский координационный центр по записи пациентов на ПЭТ/КТ принял более 31 тыс. звонков. Работа центра позволила снизить среднее время ожидания высокотехнологичной диагностики с 3–6 месяцев до двух недель. Стоит отметить, что основная задача ЕРКЦ заключается в обеспечении равного, своевременного и удобного доступа граждан к дорогостоящим диагностическим исследованиям, включая ПЭТ/КТ, – сообщили в Минздраве Казахстана.

До запуска центра онкологические пациенты могли ожидать обследования месяцами и даже годами. Внедрение централизованной координации позволило ускорить маршрутизацию пациентов и повысить доступность жизненно важной диагностики, что дает возможность начинать лечение без потери времени.

Работа Единого республиканского координационного центра организована по принципу «единого окна»: центр управляет электронной очередью, контролирует загрузку оборудования и координирует взаимодействие медицинских организаций по всей стране. Это обеспечивает прозрачность процессов и равный доступ к услугам вне зависимости от региона проживания.

К системе подключены организации первичной медико-санитарной помощи, онкологические центры и 12 медицинских организаций, выполняющих ПЭТ/КТ-исследования по всей территории Казахстана. Для реализации проекта обучены 734 врача, сопровождающих пациентов на местах.

Напомним, ПЭТ/КТ входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. При наличии направления обследование проводится бесплатно. Метод позволяет выявлять патологические процессы на молекулярном уровне, определять распространённость заболевания и контролировать эффективность лечения, что особенно важно для онкологических пациентов.