Диалог культур: в Алматы прошел международный ремесленный ретрит

С 17 по 20 апреля 2026 года в Алматы прошел международный ремесленный ретрит в рамках проекта Kazakhstan Artisan Initiative, объединивший мастеров традиционных ремесел из разных регионов Казахстана и представителей культурных практик из США.

Инициаторами выступили Союз ремесленников Казахстана совместно со Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage при поддержке компании Chevron. Проект направлен на сохранение нематериального культурного наследия через обмен знаниями, практиками и личными историями мастеров.

В течение четырех дней участники обсуждали ключевые вызовы отрасли — от передачи ремесленных знаний следующему поколению до интеграции традиционных техник в современный культурный контекст. Особое внимание уделили практикам коренных народов США: участники познакомились с традициями ткачества, ювелирного дела и керамики, а также освоили современные подходы к документированию ремесленных историй.

Завершающий день прошел в открытом формате на площадке Almaty Creative. Программа включала выставку работ, презентацию итогов и сессию «Живые истории».

Ретрит стал частью развития креативных индустрий Алматы, укрепил международные культурные связи и открыл новые возможности для сотрудничества.