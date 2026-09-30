Диалог вместо эскалации: политолог оценил позицию Токаева по Украине

Политолог, историк и общественный деятель Данияр Ашимбаев прокомментировал заявления Касым-Жомарта Токаева по российско-украинскому конфликту. По его мнению, позицию Президента Казахстана следует рассматривать не по отдельным высказываниям, а как последовательную внешнеполитическую линию.

Ашимбаев отметил, что заявления Токаева по этой теме регулярно вызывают дискуссии, поскольку в них одновременно звучат тезисы о сотрудничестве с Россией, поддержании отношений с Украиной, территориальной целостности государств и необходимости дипломатического урегулирования.

По мнению политолога, именно сочетание этих принципов отражает прагматичный подход Казахстана к конфликту.

Он напомнил, что Токаев ранее говорил о невозможности военного поражения России и одновременно неоднократно подчеркивал приверженность Казахстана Уставу ООН и принципу территориальной целостности государств. В сентябре 2024 года на встрече с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцем Президент действительно заявил, что считает Россию «в военном отношении» непобедимой и выступает против дальнейшей эскалации.

«Перейти к процессу переговоров»

Отдельно Ашимбаев обратил внимание на новое заявление Токаева, прозвучавшее во время визита в Германию.

Отвечая в Берлине на вопрос журналиста о своем предыдущем заявлении, Президент подчеркнул, что речь шла не о немедленном прекращении войны, а о прекращении активных боевых действий как условии для начала переговоров.

«Я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорю о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

На том же брифинге Президент вновь заявил о приверженности Казахстана положениям Устава ООН и принципу территориальной целостности всех государств. Он также подчеркнул уважительное отношение Казахстана к украинскому народу, его истории, культуре и языку.

Ашимбаев: Казахстан заинтересован в мирном урегулировании

Ашимбаев считает, что заявления Токаева складываются в единую позицию: Казахстан поддерживает отношения с разными сторонами и выступает за поиск политико-дипломатического выхода из конфликта.

По оценке политолога, для Казахстана продолжение военной конфронтации несет риски в силу географического положения страны, экономических связей и общей ситуации в Евразии. Поэтому стремление к мирному урегулированию он связывает прежде всего с прагматическими интересами государства.

«Основа казахстанской внешней и внутренней политики – это здравый смысл, сотрудничество и согласие», – написал Ашимбаев.

По его мнению, Казахстан заинтересован как в сохранении устойчивых отношений с Россией, так и в восстановлении мира в регионе. Заявления Токаева политолог рассматривает как попытку сохранять пространство для диалога в условиях, когда позиции сторон конфликта остаются далекими друг от друга.