С 2 по 4 октября Астана станет центром крупнейшего форума Центральной Евразии о технологиях и искусственном интеллекте – Digital Bridge 2025. В этом году форум пройдёт в расширенном формате: к трём основным дням добавится AI Week — серия лекций, мастер-классов и дискуссий в партнёрстве с корпорациями и международными организациями. Мероприятие объединит ключевых игроков и задаст новую повестку о том, как технологии меняют образование, экономику, культуру и государственное управление.

Главная тема Digital Bridge 2025 – Generative Nation. Это концепция, отражающая ключевой вектор Казахстана на построение общества знаний, основанного на технологиях и развитии человеческого капитала.

"Generative Nation – стратегический курс Казахстана, направленный на подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта, развитие национальных стартап-проектов и формирование глобальных партнёрств. Речь идёт о создании общества, которое не только использует технологии, но и создаёт продукты и решения мирового уровня. Наша цель – закрепить за Казахстаном роль ключевого инновационного центра Евразии, где формируются новые стандарты для образования, бизнеса и государственной политики. Digital Bridge 2025 станет местом, где каждый сможет не только увидеть, как воплощается стратегический курс развития, но и открыть для себя новые идеи, инсайты и познакомиться с самыми актуальными мировыми тенденциями", – подчеркнула генеральный директор Digital Bridge Дания Ахметова.

Форум охватывает шесть ключевых направлений. Startups Bridge объединит проекты и инвесторов. Tech Bridge сосредоточен на технологиях, данных и оборудовании. Global Bridge посвящён международному сотрудничеству и экспорту. Gov Bridge станет площадкой диалога государства и бизнеса. Talent Bridge поднимет вопросы образования и цифровых навыков. Creative Bridge покажет влияние искусственного интеллекта на культуру и медиа.

Среди ключевых событий форума – открытие Международного центра искусственного интеллекта alem.ai и заседание AI-совета под председательством Президента Казахстана с участием ведущих международных экспертов в сфере искусственного интеллекта. Программа мероприятия объединит панельные сессии, кейноут-выступления и файрсайд-чаты. Одним из центральных событий станет Astana Hub Battle с призовым фондом 100 тысяч долларов – возможность для молодых команд заявить о себе перед инвесторами и экспертами.

Выставочное пространство Digital Bridge включит зону IT-компаний, страновые павильоны и традиционную Startup Alley, где будут представлены сотни новых технологических решений. Особое внимание уделяется интерактивным зонам: робототехники, искусства и разработки игр. Зона робототехники представит гуманоидных роботов, роботов-собак, роверов и дронов в инновационных и развлекательных форматах. Арт-зона станет пространством экспериментов с искусственным интеллектом – от AI-фотозоны до генеративных иллюстраций и арт-инсталляций. Зона разработки игр объединит площадку для тестирования и демонстрации игр, интерактивные форматы и киберспортивную арену.

Форум завершится подведением итогов с участием Премьер-министра Республики Казахстан, а кульминацией станет первый AI-манифест – документ, созданный с использованием искусственного интеллекта и закрепляющий видение Казахстана – Generative Nation.

В этом году организация форума стала возможной благодаря поддержке партнёров и спонсоров. Все расходы покрываются за счёт спонсорских средств. Генеральный партнер форума – Freedom Bank Kazakhstan. Золотые партнеры – Kaspi.kz, Yandex Qazaqstan и АО "Казахтелеком". Серебряный партнер – АО "Транстелеком". Бронзовые партнеры – BI Group, АО "НУХ "Байтерек", Евразийский банк, Ozon. Инновационный партнер – InDrive. Информационные партнеры – CITIX, Musan Group, EcoGenMedia, MYD, Visit Astana.

Организаторами выступают Международный инновационный кластер Astana Hub совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и акиматом города Астаны.