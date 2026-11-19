Digital Kazakhstan: почти 98% населения обеспечено интернетом, более 90% госуслуг доступны онлайн
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В Казахстане за пять лет вдвое выросло число государственных услуг, а доступ к интернету получили уже 97,5% жителей страны. Сейчас более 90% госуслуг можно оформить онлайн. По уровню развития электронного правительства Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств.
По данным Правительства, сегодня 90,3% государственных услуг можно получить в электронном формате. Этот показатель сохраняется на высоком уровне, несмотря на расширение перечня услуг.
Если в 2021 году в государственном реестре насчитывалось 657 услуг, то в 2026 году их количество достигло 1333.
Развитие электронных сервисов отразилось и на международных позициях страны. Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств в рейтинге развития электронного правительства Организации Объединенных Наций и входит в топ-10 по индексу онлайн-услуг.
Расширяется и доступ населения к интернету. Сейчас он есть у 97,5% казахстанцев. За последние семь лет показатель вырос на 7,2 процентного пункта.
Одним из направлений этой работы стал национальный проект «Доступный Интернет».
Он предусматривает прокладку волоконно-оптических линий связи в сельские населенные пункты и подключение отдаленных территорий к высокоскоростному интернету через спутниковые технологии.
Параллельно операторы связи развивают сети пятого поколения (5G) в городах республиканского и областного значения и четвертого поколения (4G) в населенных пунктах.
Для расширения доступа к интернету в сельской местности реализуются и проекты государственно-частного партнерства по строительству волоконно-оптических сетей.
Развитие цифровой инфраструктуры входит в число государственных приоритетов. В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что современные технологии должны расширять возможности граждан независимо от места их проживания.
«Наша цель – построить по-настоящему народную цифровую экономику», - заявил Глава государства.
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