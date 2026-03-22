В Астане в рамках общегородского празднования Наурыза состоялся демонстрационный заезд беспилотного автомобиля Мастерской Лу Баня ВКТУ имени Д.Серикбаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Демонстрационный проезд организован Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан при поддержке акимата столицы и Astana Innovations.

Заезд прошёл на площадке городских праздничных мероприятий и стал частью программы, направленной на популяризацию современных технологий среди широкой аудитории. Гости праздника смогли вживую увидеть работу беспилотного транспорта и оценить потенциал его применения в городской среде.

Беспилотный автомобиль продемонстрировал возможности интеграции технологий искусственного интеллекта в инфраструктуру Smart city, включая системы навигации, обработки данных и взаимодействия с городской средой. В дальнейшем подобные решения будут внедряться в городскую инфраструктуру, включая запуск беспилотных такси как одного из направлений развития интеллектуального транспорта.

В 2026 году Наурыз проходит в новом формате - Digital Nauryz, приуроченном к объявленному Году цифровизации и искусственного интеллекта.

Проведение подобных инициатив демонстрирует новый формат празднования, где национальные традиции сочетаются с современными технологиями и создают пространство для знакомства граждан с цифровыми решениями.