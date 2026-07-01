Digital Qazaqstan: в стране закладывают фундамент цифровой трансформации

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании Правительства рассказал о ходе цифровизации экономики и государственного управления, передает BAQ.kz.

По его словам, за последние шесть месяцев в стране ускоренными темпами формируется регуляторная и институциональная база для развития цифровой экономики и искусственного интеллекта.

Он отметил, что в стране закреплены цифровые права граждан, включая защиту персональных данных. На конституционном уровне закреплен особый статус Alatau City. Приняты ключевые нормативные акты, включая Цифровой кодекс, законы "Об искусственном интеллекте", "О цифровых активах", "О кибербезопасности", а также закон по вопросам развития телекоммуникаций и центров обработки данных. Кроме того, утверждена Общенациональная стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года.

"Это наша комплексная дорожная карта цифровой трансформации и масштабного внедрения ИИ в отраслях экономики и государственном управлении", – подчеркнул Жаслан Мадиев.

Также он сообщил о развитии цифровой инфраструктуры. В стране уже запущены суперкомпьютерные кластеры, вошедшие в мировой рейтинг TOP-500. Их мощности используются стартапами, университетами, научными центрами и государственными органами.

Начато строительство Долины центров обработки данных с целевой мощностью не менее 1 ГВт. К 2028 году планируется обеспечить высокоскоростным интернетом 92% сельских населенных пунктов. В 20 крупнейших городах развивается сеть 5G, продолжается строительство гипермагистрали протяженностью более 4 тыс. км, а также обеспечение связью республиканских и областных дорог. Охват страны интернетом дополняется за счет спутниковых технологий.

Отдельное внимание уделяется цифровой трансформации госуправления. Внедряются инструменты искусственного интеллекта, включая национальную платформу ИИ для разработки агентов, перевода, протоколирования и подготовки документов. Более 2 млн обращений граждан уже обработано с применением ИИ в системе e-Otinish AI. Также полностью запущена единая платформа QazTech.