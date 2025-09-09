Digital Qazaqstan запустят в 2026 году
19 карт цифровой трансформации сформированы в Казахстане.
Запуск национальной стратегии Digital Qazaqstan запланирован на первый квартал 2026 года. Об этом на заседании правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленност Жаслан Мадиев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Глава МЦРИАП подчеркнул, что уже проведена масштабная подготовительная работа.
"Совместно с центральными госорганами сформированы 19 карт цифровой трансформации, охватывающих 72 сферы. Их разработка велась системно: использованы ключевые показатели госпланирования, учтены данные из e-Otinish и применены лучшие международные практики. Благодаря этому все мероприятия напрямую соотнесены с конкретными результатами, которых должны достичь государственные органы", – сказал Мадиев.
Аналогичная работа идет и в регионах. Так, в Костанайской области уже утверждена первая региональная карта цифровой трансформации, а остальные регионы подготовят свои документы до 1 ноября текущего года. Все карты синхронизированы с планами центральных органов, что обеспечивает единство цифровых преобразований.
"Эти наработки станут основой будущей стратегии Digital Qazaqstan", – отметил министр.
