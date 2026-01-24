В Конституции должна быть четко закреплена норма о светском характере системы образования и воспитания, считает академик Национальной академии наук, генеральный директор ТОО "Қазақ газеттері" Дихан Камзабекулы. Об этом он заявил, выступая перед членами Конституционной комиссии, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, как представитель сферы информации, науки и образования он считает своим долгом донести позицию средств массовой информации и академического сообщества о необходимости законодательно закрепить светские принципы в образовательной политике страны. Он подчеркнул, что религиозные ценности являются частью многовекового духовного наследия народа, однако государственная система образования должна опираться прежде всего на национальные и общечеловеческие ценности, а также на достижения науки.

"Без веры общество невозможно. Духовные традиции, пропитанные религией, составляют основу нашего наследия. Но для государственной системы образования и воспитания ориентиром должны оставаться светские национальные и общечеловеческие ценности. Так было и так будет в цивилизованном мире", – сказал Камзабекулы.

Он также напомнил, что исторически многие выдающиеся деятели казахского общества сочетали веру с современным образованием. В качестве примеров он привёл Абая, отдавшего сына в новое учебное заведение, Ыбырая Алтынсарина, получившего светское образование, а также потомков Машхүр-Жүсупа и Садуакаса Гылмани, которые выбирали для детей медицинские и технические специальности.

"Почему мы настаиваем на закреплении светскости в Основном законе? За последние десятилетия мы увидели рост религиозного радикализма, фанатизма, людей, отвергающих традиции и не слушающих родителей. Самое опасное – когда они начинают воспитывать в этом духе своих детей. Мы видели трагедии тех, кто уехал воевать в Сирию, и слезы вернувшихся в рамках операции "Жусан", — отметил он.

По мнению спикера, религиозная экспансия проявляется не только в мусульманской среде – представители различных конфессий стремятся проникнуть в образовательную систему. В этой связи он считает важным укрепить правовые механизмы защиты светского характера школы и вуза, чтобы образование оставалось пространством науки, технологий, инноваций и культуры, что соответствует идеалам Абая и Ахмета Байтурсынова.