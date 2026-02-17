Жители одного из жилых домов района автовокзала в Рудном сообщили о появлении дикой лисы в подъезде, передает BAQ.KZ.

По их словам, животное металось по лестничной клетке, вызывая тревогу среди жильцов. После того как соседи заметили «непрошеного гостя», они обратились за помощью к специалистам.

На место происшествия прибыли сотрудники ветеринарной службы и полиции. Лисицу удалось отловить, после планируется вернуть её в естественную среду обитания.