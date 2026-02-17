Дикая лиса забежала в подъезд жилого дома в Рудном

Необычный гость появился на лестничной площадке жилого дома.

Сегодня 2026, 10:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gemini Сегодня 2026, 10:10
Сегодня 2026, 10:10
58
Фото: gemini

Жители одного из жилых домов района автовокзала в Рудном сообщили о появлении дикой лисы в подъезде, передает BAQ.KZ.

По их словам, животное металось по лестничной клетке, вызывая тревогу среди жильцов. После того как соседи заметили «непрошеного гостя», они обратились за помощью к специалистам.

На место происшествия прибыли сотрудники ветеринарной службы и полиции. Лисицу удалось отловить, после планируется вернуть её в естественную среду обитания.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Самое читаемое

Наверх