  • 23 Ноября, 09:42

Дикие лисы напали на детей в Мангистау

Фото: Lada.kz

В Мангистау двое учеников сельской школы получили травмы после контакта с диким животным, сообщили в региональном управлении здравоохранения, передает BAQ.KZ cо ссылкой Lada.kz. В травмпункт районной больницы Бейнеу 21 ноября обратились дети 2011 и 2018 годов рождения с царапинами на ногах.

Медики провели хирургическую обработку ран и сделали необходимые прививки, состояние детей удовлетворительное, они находятся под амбулаторным наблюдением. Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков уточнил, что на фотографиях видно обычное дикое животное, скорее всего лису, а не корсака.

Он отметил, что контакт с дикими животными опасен из-за риска бешенства и призвал при укусах или царапинах немедленно обращаться за медицинской помощью.

