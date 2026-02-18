Американские и ирландские биологи обнаружили, что желтошейные амазоны Amazona auropalliata в дикой природе используют сложный синтаксис в своих трелевых "диалогах", сообщает BAQ.kz.

Исследование, опубликованное в Journal of Avian Biology, показало, что у птиц есть 36 типов «слов», которые комбинируются по строгим правилам, при этом песни почти никогда не повторяются.

В течение трёх лет ученые записывали вокализации 13 пар амазонов в лесах Коста-Рики. Математический анализ выявил 19 правил «положительной связи» и четыре правила «отрицательной ассоциации» между звуками. Более половины лексикона оказалось половозависимым: 25% сигналов издавали только самцы или самки, еще 31% имели выраженный гендерный уклон.

Попугаи не просто повторяют заученные мелодии, а конструируют сообщения в реальном времени, подстраиваясь под партнера. Самки чаще задают темп и структуру "диалога".

Исследование доказывает: желтошейные амазоны используют открытую систему коммуникации, способную создавать бесконечное число комбинаций из ограниченного набора сигналов. Понимание этих механизмов важно для изучения эволюции языка и сохранения вида, находящегося на грани исчезновения, вместе с уникальной звуковой культурой.