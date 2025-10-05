Продюсер Яна Рудковская и певец Дима Билан профинансировали строительство первой в Алтайском крае площадки для детей с особыми потребностями. Об этом Рудковская сообщила в своём Telegram-канале, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, решение о создании инклюзивного пространства они приняли сразу после того, как волонтёры фонда "Михутка" показали подходящее место в одном из городских парков. Все расходы на установку площадки звёзды взяли на себя.

"Мы с Димой приняли решение заказать и оплатить площадку незамедлительно. Сегодня этот день настал. Мы мечтали лично присутствовать на открытии, но не смогли прилететь по объективным причинам — зато организовали телемост Барнаул — Москва. Мы очень счастливы!", — написала Рудковская.

Дима Билан выразил надежду, что новая площадка станет местом радости и поддержки для особенных детей и их семей, а также отметил важность продолжения сотрудничества с волонтёрскими организациями.

Инклюзивная площадка стала первой подобной инициативой в регионе и призвана создать комфортные условия для игр и общения детей с различными особенностями развития.