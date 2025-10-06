5 октября на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке прозвучал Гимн Казахстана, а многотысячная публика впервые принимала артиста из стран СНГ — Димаша Кудайбергена с сольным шоу "Stranger", передает BAQ.KZ.

"С детства я мечтал выступить здесь, вдохновляясь Мохаммедом Али, Майком Тайсоном и великими музыкантами, которые выступали на этой сцене", — сказал Димаш перед концертом.

Как сообщает dimashnews.com, программа "Stranger" сочетала разные стили, языки и жанры. Артист открыл концерт композицией "Golden", затем прозвучали "Smoke" на английском, "Олимпико" на итальянском и "Battle of Memory" на китайском. Особое внимание зрителей привлекло исполнение новой песни "Love’s not over yet" под фортепианный аккомпанемент двукратного обладателя премии "Грэмми" Уолтера Афанасьева.

В рамках шоу Димаш исполнил песни друзей и коллег, в том числе композицию Игоря Крутого "Любовь уставших лебедей", а зал несколько раз вместе с артистом подпевал припев.

Концерт продолжился авторскими песнями Димаша на казахском и английском языках: "Ұмытылмас Күн", "Give Me Your Love", "Be With Me", "Самғау" и "Living For The Game". Артист также представил дуэт с домбристами Темирланом Олжабаем и Ернатом Наурызом, показав традиционные казахские инструменты — домбру, сыбызгы и кобыз.

В финале прозвучали произведения "El Amor En Ti" и "The Story Of One Sky", а концерт завершился композицией "Дурдараз". Димаш представил команду и пригласил зрителей на следующий концерт в Мексике, который состоится 8 октября.