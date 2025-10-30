  • 30 Октября, 18:54

Димаш Кудайберген готовит грандиозную премьеру: названа дата запуска шоу

Песни Шёлкового пути зазвучат в шоу Димаша Кудайбергена.

Фото: Instagram

Димаш Кудайберген совместно с телеканалом Hunan Broadcasting System готовят грандиозную премьеру 2026 года – проект "Voice Beyond Horizon", передает BAQ.KZ со ссылкой на Dimash.news.

"Восемь лет назад Димаш впервые вышел на сцену Китая и почувствовал, что искусство не знает границ, мечтая, чтобы песни Великого Шёлкового пути звучали по всему миру", - говорится в сообщении.

В рамках нового проекта певец пригласил восемь талантливых исполнителей из разных стран: Prince из Сербии, Цай Чэнъюй и Чжан Синьюй из Китая, Джулию из Италии, Нуржаса из Казахстана, Ла Даньчжу из Китая, Джерила Ли из Малайзии и Нур Чолпона из Кыргызстана. Каждый из участников привнёс уникальный музыкальный стиль и культурное наследие своей страны.

За 22 дня артисты преодолели 7436 километров, посетив четыре города Казахстана. 

Грандиозная премьера состоится в 2026 году. 

