Димаш Кудайберген, мировая звезда из Казахстана, дал долгожданное интервью испанскому изданию La Voz de Galicia, которая является ежедневной газетой с крупнейшим тиражом в Галисии, передает BAQ.KZ. В разговоре с журналистами певец открыл новые страницы своей жизни и карьеры, раскрывая не только музыкальные достижения, но и делясь личными переживаниями.

"Жил-был мальчик в Казахстане, который мечтал о сцене, пел под кассеты и рисовал себя перед тысячами зрителей. Сегодня я стал тем, о ком когда-то только мечтал", - признался Димаш, который с 5 лет дебютировал на сцене и с тех пор не перестает восхищать зрителей своим уникальным голосом.

Димаш Кудайберген - имя, которое стало символом мировой музыки. С момента своего первого триумфа на международной арене, включая победы на конкурсах в Беларуси и Китае в 2015 и 2017 годах, его популярность только растет. Сегодня он привлекает поклонников из 80 стран мира, и его фанаты, которых он называет Dears (дорогие), следуют за ним на каждом шагу, изучая не только его музыку, но и культуру Казахстана, даже казахский язык.

Особое внимание в интервью уделено предстоящим событиям: в ноябре 2025 года Димаш даст свой первый сольный концерт в Испании на аренe Olimpic Arena Badalona в Барселоне. Это выступление станет важным этапом его мирового турне Stranger, которое начнется с Европы. Но не менее ожидаемым является и его концерт в легендарном Madison Square Garden в Нью-Йорке в октябре, где певец исполнит одну из своих самых знаковых композиций SOS d’un terrier at détresse.

Димаш рассказал, как значима для него поддержка семьи и поклонников на его пути к успеху. Он подчеркнул важность творчества и отметил, что каждый новый шаг в его карьере - это часть его мечты, которой он следовал с детства. Певец также отметил, что для него большая ценность не только в создании авторских произведений, но и в тех моментах, когда он может поделиться своей музыкой с людьми по всему миру.

Кроме того, в интервью певец рассказал о своих авторских композициях, таких как El Amor En Ti на испанском языке, и поделился творческим процессом, который стоял за его амбициозным проектом The Story of One Sky - произведением, которое он создавал три года и которое стало своего рода криком к жизни и миру.

Димаш Кудайберген продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру, и его будущее выглядит не менее ярким, чем его настоящее.