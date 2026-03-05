В Астане состоялась церемония вручения наград Международной организации ТЮРКСОЙ, на которой были отмечены казахстанские деятели культуры - певец Димаш Кудайберген и актриса Самал Еслямова, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

Димаш получил высшую награду ТЮРКСОЙ

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген удостоен именного ордена «Посол культуры тюркского мира», который является высшей наградой ТЮРКСОЙ.

Для артиста высшая награда – это признание и поддержка народа. Эту награду я воспринимаю как важный жест, который указывает на укрепление дипломатических отношений между нашими странами. Я воспринимаю эту награду не как личную, а как знак уважения и почета, оказанный всему казахскому народу, - отметил Димаш Кудайберген.

Отмечается, что казахстанский артист стал вторым человеком, удостоенным этой награды. Ранее такое звание было присвоено нобелевскому лауреату, профессору Азизу Санджару из Турции.

Самал Еслямова отмечена за вклад в кино

Заслуженный деятель Казахстана, актриса Самал Еслямова получила специальный приз ТЮРКСОЙ в номинации «Лучший артист тюркского мира».

Награда вручена за значительный вклад в развитие тюркского и мирового киноискусства.

Казахстанские артисты укрепляют культурные связи

От имени заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой артистов поздравил вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков. Он подчеркнул значимость их достижений для международного признания казахстанского искусства и укрепления культурных связей между тюркскими странами.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев также отметил роль казахстанских деятелей культуры в развитии общего культурного пространства тюркского мира.

Сегодня мы чествуем людей, которые по-настоящему объединяют тюркский мир силой искусства. Димаш Кудайберген несет миссию культурного посла через музыку, а Самал Еслямова стала признанным символом казахстанского кино. Эти награды — заслуженное признание их вклада, - подчеркнул он.

По словам организаторов церемонии, подобные инициативы способствуют укреплению культурного сотрудничества между странами тюркского мира и популяризации национального искусства на международной арене.