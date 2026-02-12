11 февраля Димаш Кудайберген представил новую музыкальную работу. Клип на композицию "Ғашықтық" он опубликовал на своем YouTube-канале, передает BAQ.KZ.

Клип выполнен в минималистичной стилистике, в кадре присутствуют лишь сам исполнитель и 40 музыкантов. Режиссером работы стал Галым Асылов.

Накануне премьеры Димаш обратился к поклонникам в соцсетях. Он поблагодарил зрителей за поддержку проекта Voice Beyond Horizon и анонсировал выход новой работы.