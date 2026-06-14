Димаш Кудайберген посетил свой родной город Актобе

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген прибыл в свой родной город Актобе, где готовится к съемкам нового музыкального клипа.

По словам певца, съемки новой видеоработы начнутся уже через несколько дней. Пока название композиции и другие подробности проекта не раскрываются.

Во время визита в Актобе Димаш также посетил школу-гимназию №32 имени М.Курмангалиевой, в которой учился, и встретился со своими преподавателями. Артист поделился теплыми воспоминаниями о школьных годах и отметил особую роль учителей в своей жизни.

«Школа — это место детства, а учитель — самый яркий маяк того времени. Сегодня я побывал в школе и встретился с педагогами, которые меня воспитывали. Время меняется, человек взрослеет, но уважение к учителю и тоска по школе остаются неизменными», — написал певец на своей странице в социальных сетях.

Также артист побывал в Музыкальном колледже имени Ахмета Жубанова, где проходили годы его профессионального становления.

Димаш Кудайберген не раз подчеркивал, что родной город занимает особое место в его сердце.

Поклонники с нетерпением ждут выхода нового клипа, съемки которого пройдут в Актобе.