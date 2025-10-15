14 октября на сцене Almaty Arena в рамках престижного теннисного турнира Almaty Open ATP 250 выступил Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, передает BAQ.KZ со ссылкой на DimashNews.

Музыкальное сопровождение одного из крупнейших спортивных событий осени превратилось в настоящий концерт-подарок для тысяч зрителей.

Певец исполнил песни композиторов из Франции, США, Турции и Казахстана, представив уникальное сочетание культур и музыкальных стилей. Особенным моментом вечера стала премьера нового авторского произведения "Самғау" — лирического посвящения народу Казахстана от имени сокола, символически взмывающего в небо и расправляющего крылья над всем миром. Композиция на казахском языке уже звучала на легендарной сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке и на шоу "Stranger" в Мексике, но в Алматы её встречали особенно тепло.

Не обошлось и без главного хита казахстанского лета — песни "Тау ішінде" на стихи Сакена Сейфуллина. В новой современной аранжировке композиция, покорившая чарты YouTube, заставила зал подпевать, несмотря на осеннюю прохладу.

Звучала и интернациональная коллаборация: энергичная "Weekend", записанная вместе с турецким диджеем Бураком Йетером. Этот трек стал частью мирового тура "Stranger" и уже давно полюбился поклонникам за свой драйв.

Романтичную часть программы украсила композиция "Love’s Not Over Yet", созданная при участии легендарного продюсера и двукратного обладателя "Грэмми" Уолтера Афанасьева. В Алматы песня прозвучала вживую уже во второй раз — впервые её Димаш исполнил в мае на фан-встрече, а затем в Нью-Йорке — под сопровождение самого маэстро.

После выступления Димаш вышел к ведущим вечера и поделился своими мыслями о турнире:

"Поскольку соревнование проходит у нас в стране, и в нём участвуют наши ребята, которые поднимают престиж Казахстана, я стараюсь следить и поддерживать их. Хотя я не самый заядлый болельщик, теннис время от времени смотрю", — признался артист.

На вопрос, держал ли он когда-нибудь ракетку в руках, артист с улыбкой ответил:

"Конечно, разумеется".

А вот о песне, посвящённой теннису, пока говорить рано:

"Врать не буду, пока нет. Не знаю, посмотрим", — отметил он с характерной для себя честностью.

Что касается личных предпочтений, Димаш был краток, но предельно чёток: