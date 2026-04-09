Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал о своем отношении к интервью, творчеству и роли музыки в современном мире, передает BAQ.kz.

Артист признался, что не стремится к частому общению с прессой, так как считает главным приоритетом развитие своей музыкальной карьеры. По его словам, настоящий артист должен прежде всего петь и совершенствоваться в профессии.

«Я не очень люблю давать интервью. Мужчине идёт немногословность», — отметил певец на форуме в Астане.

Димаш подчеркнул, что музыка для него- не просто профессия, а дело всей жизни. Он рассматривает её как инструмент, объединяющий людей разных культур и стран.

По мнению исполнителя, музыка сегодня выполняет важную дипломатическую миссию, становясь своеобразным мостом между народами. При этом он отметил, что творчество не должно быть ориентировано исключительно на коммерцию.

«Для меня музыка — это наследие», — сказал артист.

Певец также подчеркнул, что через свои песни стремится показать миру доброту и искренность казахского народа.