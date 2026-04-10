На одной из панельных сессий в Астане казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился своими взглядами на путь артиста, роль социальных сетей в карьере и личную мотивацию, которая помогает ему продолжать активную творческую деятельность. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли табу для начинающих артистов, певец отметил, что в современном мире строгих рамок становится все меньше. По его словам, эпоха глобализации и стремительное развитие социальных сетей открывают новые возможности для молодых исполнителей.

«Сегодня сложно говорить, что можно, а что нельзя делать. Социальные сети сильно изменили индустрию — многие исполнители стали популярными именно благодаря интернету», — отметил артист.

Димаш также вспомнил свой опыт участия в международном телевизионном проекте I Am a Singer. По его словам, девять лет назад он выступал на этом шоу в возрасте 22 лет и именно тогда впервые представил свое искусство широкой международной аудитории.

Сегодня, спустя годы, певец считает важным помогать молодым талантам.

«Согласно последней статистике, у проекта уже около двух миллиардов просмотров. Девять лет назад я стоял на этой сцене как молодой артист, а сейчас хочу открыть дорогу ребятам, которым столько же лет, сколько было мне тогда», — сказал он.

Говоря о личной мотивации, Димаш подчеркнул, что главным источником вдохновения для него остаётся семья. Певец рассказал, что вырос рядом с бабушкой, которой сейчас более 80 лет, и старается проводить с родными как можно больше времени между гастролями.

«Я часто в разъездах. Каждый раз, когда приезжаю домой, не хочется уезжать. Но у артистов есть долг перед зрителями и перед народом, поэтому гастроли — часть нашей жизни», — поделился он.

В редкие периоды отдыха певец предпочитает спокойный ритм жизни. Он признался, что его главное хобби — езда на мотоцикле, о которой он долгое время не рассказывал публично.

Свободное время артист проводит дома или в студии, иногда встречаясь с друзьями.

«Я не люблю много гулять. Обычно у меня всё просто: дом — студия, студия — дом», — отметил он.

При этом певец убежден, что именно молодость — главный период для активной работы и саморазвития.

«В молодости важно думать о том, чем ты можешь быть полезен людям. Если всё время тратить на развлечения, позже можно ничего не добиться. Основную работу нужно сделать до сорока лет», — сказал артист.

Международное признание

Вклад Димаша Кудайбергена в развитие культуры получил и международное признание. Недавно в Астане прошла церемония награждения Международной организации ТЮРКСОЙ, на которой были отмечены казахстанские деятели искусства.

Среди награжденных — певец Димаш Кудайберген и актриса Самал Еслямова.

Димашу была вручена высшая награда организации — именной орден «Посол культуры тюркского мира». Эта награда присуждается деятелям культуры за значительный вклад в развитие и популяризацию культурного наследия тюркских народов.

По словам артиста, он воспринимает эту награду не как личное достижение, а как знак уважения к казахстанской культуре.

«Для меня самая большая награда — это любовь и поддержка народа. Этот орден я воспринимаю как знак уважения, оказанный всему казахскому народу», — отметил певец.

Сообщается, что Димаш стал лишь вторым человеком, удостоенным такого звания. Ранее аналогичная награда была присуждена нобелевскому лауреату, турецкому ученому Азизу Санджару.

Развитие культурной индустрии

Сегодня культурная сфера Казахстана активно развивается и постепенно усиливает свое международное присутствие.

По данным Министерства культуры и информации, в стране действует более 7 тысяч организаций культуры, включая театры, музеи, библиотеки, концертные площадки и культурные центры.

Ежегодно в Казахстане проводится свыше 60 тысяч культурных мероприятий, а число зрителей и участников превышает 10 миллионов человек.

Особое внимание уделяется развитию креативных индустрий — кино, музыки, театра и литературы. Казахстанские артисты все чаще выступают на международных сценах, участвуют в фестивалях и представляют национальную культуру на крупных мировых площадках.

В этом контексте такие фигуры, как Димаш Кудайберген и Самал Еслямова, становятся своеобразными культурными послами страны, формируя современный образ Казахстана на мировой культурной карте.

Культурная дипломатия Казахстана

Казахстан в последние годы активно использует культуру как инструмент международной дипломатии и укрепления своего имиджа на мировой арене. Музыка, театр, кино и изобразительное искусство становятся не просто средствами самовыражения, но и важным элементом формирования положительного имиджа страны за рубежом. Артисты, музыканты и режиссёры, представляющие Казахстан на международных фестивалях, выставках и конкурсах, фактически выступают в роли культурных послов, демонстрируя уникальные черты казахстанской традиции, языка и современной творческой мысли.

Выступления казахстанских коллективов в Европе, Азии и Америке способствуют не только продвижению национальной идентичности, но и развитию межкультурного диалога, укреплению связей с иностранными партнёрами, а также формированию устойчивого интереса к казахстанской культуре среди международной аудитории. Такие артисты, как Димаш Кудайберген, становятся олицетворением современной казахстанской культуры, демонстрируя, что национальное искусство может гармонично сочетаться с глобальными тенденциями и популярной мировой сценой.



Статистика о культуре

Согласно данным Министерства культуры и информации Республики Казахстан, в стране функционирует более 60 государственных и муниципальных театров, которые ежегодно ставят сотни спектаклей, привлекая миллионы зрителей. Более 270 музеев по всей стране собирают и сохраняют уникальные коллекции исторического, художественного и этнографического значения, открывая жителям Казахстана и иностранным гостям доступ к богатейшему культурному наследию.

Также в стране насчитывается свыше 4 тысяч библиотек, обеспечивающих доступ к книгам, образовательным материалам и цифровым ресурсам для всех возрастных категорий населения. Ежегодно в Казахстане проводятся десятки международных и национальных фестивалей, посвящённых музыке, кино, театру и танцу, что создаёт платформу для обмена опытом между артистами разных стран, стимулирует развитие новых форматов искусства и повышает качество культурной продукции.

Эти показатели демонстрируют активное развитие культурной среды и свидетельствуют о том, что Казахстан делает стратегические шаги для укрепления культурного потенциала, повышения интереса населения к искусству и формирования международного имиджа через культурные инициативы.



Креативная индустрия

В последние годы в Казахстане наблюдается значительный рост сектора креативных индустрий, включающего музыку, кино, театр, анимацию, дизайн, цифровое искусство и новые медиапроекты. Этот сектор рассматривается экспертами как перспективное направление развития экономики, поскольку он не только создаёт рабочие места и новые образовательные возможности, но и способствует продвижению казахстанской культуры на глобальном уровне.

Вклад креативной индустрии в валовый внутренний продукт страны постепенно увеличивается, отражая её стратегическую значимость для государства. Развитие цифровых платформ и социальных сетей позволяет отечественным художникам, музыкантам и дизайнерам находить аудиторию не только внутри страны, но и за её пределами.

Важным аспектом становится формирование среды, где творчество стимулируется инвестициями, международными коллаборациями и образовательными программами, направленными на подготовку специалистов, способных работать в современном мире искусства и медиа. Креативная индустрия Казахстана активно интегрируется в глобальный культурный процесс, открывая новые возможности для продвижения национальной идентичности и формирования уникального культурного бренда страны.



Успехидругих казахстанских артистов

Казахстанские артисты всё чаще получают признание на международной арене, подтверждая высокий уровень профессионализма и оригинальность национального искусства. Например, актриса Самал Еслямова, сыгравшая в ряде значимых фильмов, была отмечена на Каннском кинофестивале, а её работы стали объектом внимания критиков и зрителей по всему миру. Музыкант Иманбек получил престижную премию «Грэмми», что стало мировым признанием креативного подхода казахстанских исполнителей к музыке и продюсированию.

Казахстанское кино регулярно участвует в международных конкурсах и фестивалях, включая Венецианский, Берлинский и Токийский кинофестивали, демонстрируя широту культурной палитры страны и современные тенденции в кинопроизводстве. Театральные коллективы из Казахстана также привлекают внимание мировых критиков, участвуя в фестивалях в Европе, Азии и Северной Америке, что укрепляет статус страны как значимого участника международной культурной сцены.

Эти достижения показывают, что казахстанские артисты способны конкурировать на глобальном уровне и успешно продвигать национальную культуру в современных форматах искусства.

В условиях глобализации и активного развития цифровых технологий роль культурных деятелей, способных объединять национальное наследие и современные международные тенденции, становится особенно важной. Артисты, такие как Димаш Кудайберген и Самал Еслямова, выступают не только как носители профессионального мастерства, но и как посредники культурного диалога между Казахстаном и остальным миром. Их деятельность укрепляет международные связи, формирует положительный имидж страны и стимулирует интерес к национальной культуре у зарубежной аудитории.

Укрепление института поддержки культуры, развитие креативной индустрии и признание талантливых деятелей на международной арене создают устойчивую платформу для дальнейшего продвижения казахстанской культуры и искусства, обеспечивая её достойное место в глобальном культурном пространстве.