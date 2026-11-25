Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген впервые прибыл в Чили. В аэропорту Сантьяго артиста встретили местные поклонники, которые давно ждали его приезда.

Как сообщает Dimashnews, приветствие в адрес певца прозвучало еще на борту самолета. После посадки пилот обратился к Димашу и его команде, поприветствовав их в Чили и пожелав артисту успешного выступления.

В аэропорту казахстанского исполнителя ожидали поклонники из числа Dears. Они организовали для него теплую встречу, выразив свою поддержку и радость по поводу его первого визита в страну.

Интерес к концерту Димаша в Сантьяго проявился задолго до его приезда: все билеты на выступление были распроданы заранее.