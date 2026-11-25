Димаш Кудайберген впервые приехал в Чили и встретился с поклонниками в Сантьяго
Певца тепло приветствовали в аэропорту. Билеты на его предстоящий концерт в столице страны раскупили заранее.
25 Ноября 2026, 07:41
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25 Ноября 2026, 07:4125 Ноября 2026, 07:41
203Фото: Dimashnews
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген впервые прибыл в Чили. В аэропорту Сантьяго артиста встретили местные поклонники, которые давно ждали его приезда.
Как сообщает Dimashnews, приветствие в адрес певца прозвучало еще на борту самолета. После посадки пилот обратился к Димашу и его команде, поприветствовав их в Чили и пожелав артисту успешного выступления.
В аэропорту казахстанского исполнителя ожидали поклонники из числа Dears. Они организовали для него теплую встречу, выразив свою поддержку и радость по поводу его первого визита в страну.
Интерес к концерту Димаша в Сантьяго проявился задолго до его приезда: все билеты на выступление были распроданы заранее.
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