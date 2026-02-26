Димаш Кудайберген выступил на творческом вечере Абылая Тлепбергена
В Алматы на сцене Almaty Theatre состоялся творческий концерт «СЕРПІН» главного дирижера Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, кавалера ордена «Құрмет», лауреата Государственной молодежной премии «Дарын», известного дирижера и кюйши Абылая Тлепбергена, передает BAQ.KZ.
В рамках концерта прозвучали токпе-кюи Курмангазы и шертпе-традиция Таттимбета в новом художественном прочтении.
Произведения в сольном исполнении Абылая Тлепбергена, а также в сопровождении национального оркестра произвели особое впечатление на зрителей. Лучшие образцы кюев, вошедшие в золотой фонд национального музыкального искусства, а также произведения в оркестровой обработке были представлены в оригинальной интерпретации.
Особым моментом вечера стало совместное выступление Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена и Абылая Тлепбергена. Артисты вышли на сцену вместе и исполнили произведение на домбре, подчеркнув преемственность традиций и живую силу национальной музыки.
В духовно-культурном мероприятии также приняли участие заслуженный деятель РК, композитор Ренат Гайсин, солисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, артисты Государственного ансамбля танца «Салтанат».
