Димаш Кудайберген представил свой первый продюсерский проект — международное музыкальное шоу Voice Beyond Horizon, старт которого состоялся в Туркестане, сообщает BAQ.kz.

Премьера первого эпизода прошла одновременно для зрителей по всему миру.

В дебютном выпуске проекта приняли участие восемь исполнителей из шести стран. Казахстан на конкурсе представляет Нуржас Садирбаев. В первом конкурсном дне он исполнил песню "Самал", автором которой является Димаш Кудайберген, и стал победителем эпизода.

Проект Voice Beyond Horizon снимается в различных регионах Казахстана. Таким образом организаторы стремятся показать мировой аудитории культурное наследие и туристский потенциал страны, соединяя музыку с уникальными локациями.

Представляя проект, Димаш Кудайберген отметил, что Voice Beyond Horizon имеет для него особое значение:

"Этот проект для меня особенный. Я выступаю в нем не только как артист, но и как исполнительный продюсер. За каждым кадром стоит огромная работа, искренние эмоции и любовь к музыке", — сказал он.

По словам Димаша, проект создан в сотрудничестве с одной из крупнейших телекомпаний Китая — Hunan TV. Уникальный формат шоу строится на идее культурного диалога и музыкального путешествия, где музыка стирает границы, объединяет традиции разных стран и открывает пространство для дружбы и совместного творчества.