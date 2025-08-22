Димаш может дать концерт на новом стадионе в Актобе
Актюбинцы ждут концерт Димаша на новом стадионе.
После того как Димаш Кудайберген стал мировой звездой, многие жители Актобе ждут его большого сольного концерта в родном городе. Однако, по словам фанатов, в областном центре пока нет площадки, способной принять шоу такого масштаба и десятки тысяч зрителей, включая иностранных гостей, передает BAQ.KZ.
В ближайших планах властей Актобе – строительство современного стадиона на 35 тысяч мест. Он будет предназначен не только для футбольных матчей, но и для проведения крупных концертов.
Корреспондент газеты "Диапазон" поинтересовался у мамы артиста, Светланы Айтбаевой, возможен ли концерт Димаша на новом стадионе.
"Я читала в вашей газете эту прекрасную новость, что у нас собираются построить шестиуровневый стадион. Это очень хорошо. Конечно, у Димаша есть желание, он постоянно хочет приехать в Актобе, он скучает по родному городу. Наверное, будет у него концерт", – сказала она.
