  • 22 Августа, 14:43

Димаш может дать концерт на новом стадионе в Актобе

Актюбинцы ждут концерт Димаша на новом стадионе.

Сегодня, 13:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
dimashnews.com Сегодня, 13:58
Сегодня, 13:58
107
Фото: dimashnews.com

После того как Димаш Кудайберген стал мировой звездой, многие жители Актобе ждут его большого сольного концерта в родном городе. Однако, по словам фанатов, в областном центре пока нет площадки, способной принять шоу такого масштаба и десятки тысяч зрителей, включая иностранных гостей, передает BAQ.KZ.

В ближайших планах властей Актобе – строительство современного стадиона на 35 тысяч мест. Он будет предназначен не только для футбольных матчей, но и для проведения крупных концертов.

Корреспондент газеты "Диапазон" поинтересовался у мамы артиста, Светланы Айтбаевой, возможен ли концерт Димаша на новом стадионе.

"Я читала в вашей газете эту прекрасную новость, что у нас собираются построить шестиуровневый стадион. Это очень хорошо. Конечно, у Димаша есть желание, он постоянно хочет приехать в Актобе, он скучает по родному городу. Наверное, будет у него концерт", – сказала она.

Самое читаемое

Наверх