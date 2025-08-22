После того как Димаш Кудайберген стал мировой звездой, многие жители Актобе ждут его большого сольного концерта в родном городе. Однако, по словам фанатов, в областном центре пока нет площадки, способной принять шоу такого масштаба и десятки тысяч зрителей, включая иностранных гостей, передает BAQ.KZ.

В ближайших планах властей Актобе – строительство современного стадиона на 35 тысяч мест. Он будет предназначен не только для футбольных матчей, но и для проведения крупных концертов.

Корреспондент газеты "Диапазон" поинтересовался у мамы артиста, Светланы Айтбаевой, возможен ли концерт Димаша на новом стадионе.