  • 27 Мая, 12:53
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Димаш поддержал юного таланта: дзюдоист из Атырау выступил на концерте в Алматы

Мальчик, спевший после тренировки, выступил на фан-встрече Димаша.

Сегодня, 10:54
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54
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Фото: Кадр видео

Юный дзюдоист Бекболат Иса, который прославился благодаря случайному видео с тренировки, вышел на сцену вместе с Димашем Кудайбергеном. Это произошло в Алматы на первой в истории фан-встрече "D&Dears", собравшей около 8 тысяч поклонников артиста из 45 стран мира, передаёт BAQ.KZ.

История мальчика началась с дружеского спора: он проиграл пари своему тренеру и должен был исполнить народную песню "Балкадиша" после тренировки. Видео с его проникновенным исполнением быстро стало вирусным и растрогало пользователей Казнета. Ролик дошел до самого Димаша, который был тронут талантом юного певца и пригласил его выступить на своем концерте.

Во время фан-встречи Димаш сначала показал видео, затем лично представил Бекболата, и мальчик вновь исполнил свою песню — теперь уже на большой сцене, под овации зрителей. За 12 часов видео с его выступлением собрало более 1,2 миллиона просмотров в TikTok.

Пользователи соцсетей активно обсуждают этот жест поддержки со стороны Димаша:

  • "Когда в своё время Димаша не поддержали, он сам стал поддержкой для молодых";
  • "Он поёт душой. Вот он – сын казахской степи!";
  • "Силе интернета нет предела, как и таланту этого мальчика";
  • "Спасибо тренеру, что снял это видео!"

Фан-встреча с артистом прошла в атмосфере благодарности, радости и искренней любви. Цветы, мягкие игрушки и флаги разных стран – всё говорило о международной любви к Димашу. А теперь к ней присоединился и один юный голос из Атырау, которому открылась большая сцена.

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