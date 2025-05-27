Юный дзюдоист Бекболат Иса, который прославился благодаря случайному видео с тренировки, вышел на сцену вместе с Димашем Кудайбергеном. Это произошло в Алматы на первой в истории фан-встрече "D&Dears", собравшей около 8 тысяч поклонников артиста из 45 стран мира, передаёт BAQ.KZ.

История мальчика началась с дружеского спора: он проиграл пари своему тренеру и должен был исполнить народную песню "Балкадиша" после тренировки. Видео с его проникновенным исполнением быстро стало вирусным и растрогало пользователей Казнета. Ролик дошел до самого Димаша, который был тронут талантом юного певца и пригласил его выступить на своем концерте.

Во время фан-встречи Димаш сначала показал видео, затем лично представил Бекболата, и мальчик вновь исполнил свою песню — теперь уже на большой сцене, под овации зрителей. За 12 часов видео с его выступлением собрало более 1,2 миллиона просмотров в TikTok.

Пользователи соцсетей активно обсуждают этот жест поддержки со стороны Димаша:

"Когда в своё время Димаша не поддержали, он сам стал поддержкой для молодых";

"Он поёт душой. Вот он – сын казахской степи!";

"Силе интернета нет предела, как и таланту этого мальчика";

"Спасибо тренеру, что снял это видео!"

Фан-встреча с артистом прошла в атмосфере благодарности, радости и искренней любви. Цветы, мягкие игрушки и флаги разных стран – всё говорило о международной любви к Димашу. А теперь к ней присоединился и один юный голос из Атырау, которому открылась большая сцена.