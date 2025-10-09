В столице Мексики с нетерпением готовятся к концертам казахстанского певца Димаша Кудайбергена, передает BAQ.KZ

По словам самого Димаша, билеты на его шоу разлетелись с рекордной скоростью — за восемь минут.

Первое выступление было распродано всего за 40 минут, после чего организаторы добавили второй концерт — и его билеты исчезли с продажи ещё быстрее.

На своей странице в Instagram артист поделился эмоциями: