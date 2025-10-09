Димаш покорил Мексику: билеты на концерт разлетелись за 8 минут
Сегодня, 12:45
В столице Мексики с нетерпением готовятся к концертам казахстанского певца Димаша Кудайбергена, передает BAQ.KZ
По словам самого Димаша, билеты на его шоу разлетелись с рекордной скоростью — за восемь минут.
Первое выступление было распродано всего за 40 минут, после чего организаторы добавили второй концерт — и его билеты исчезли с продажи ещё быстрее.
На своей странице в Instagram артист поделился эмоциями:
"Мексика, ты превзошла все мечты. Это не просто концерты… это наша история, написанная звуком, светом и любовью. Спасибо вам за вашу энергию, веру и бесконечную любовь. Спасибо, Мексика", - написал артист.
