Димаш покорил Мексику: билеты на концерт разлетелись за 8 минут

В столице Мексики с нетерпением готовятся к концертам казахстанского певца Димаша Кудайбергена, передает BAQ.KZ

По словам самого Димаша, билеты на его шоу разлетелись с рекордной скоростью — за восемь минут.

Первое выступление было распродано всего за 40 минут, после чего организаторы добавили второй концерт — и его билеты исчезли с продажи ещё быстрее.

На своей странице в Instagram артист поделился эмоциями:

"Мексика, ты превзошла все мечты. Это не просто концерты… это наша история, написанная звуком, светом и любовью. Спасибо вам за вашу энергию, веру и бесконечную любовь. Спасибо, Мексика", - написал артист.

