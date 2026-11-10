Димаш появился на улицах Монтеррея: в Мексике открыли мурал в честь казахстанского артиста

В центре мексиканского Монтеррея появился мурал, посвященный Димашу Кудайбергену. Необычный подарок казахстанскому артисту подготовили местные поклонники, для которых его творчество давно стало чем-то большим, чем просто музыка.

Художественное посвящение создали участники фан-клуба Dimash&DearsRegiasMty при поддержке Мексиканского альянса Dears por Dimash. Автором работы стал художник Антонио, известный под творческим именем Antonio Art Mural.

Масштабное изображение Димаша разместили в центральной части Монтеррея по адресу Francisco Javier Mina 1140, Centro. Теперь увидеть мурал могут не только поклонники артиста, но и жители города, а также туристы.

Для фан-сообщества эта работа стала символом благодарности артисту и еще одним напоминанием о культурной связи, которая возникла между Мексикой и Казахстаном благодаря его творчеству.

«Мы верим, что это художественное произведение — гораздо больше, чем просто визуальное посвящение. Это искреннее выражение любви и восхищения мексиканских поклонников, особенно сообщества Dears в Монтеррее, которые стремятся подчеркнуть художественную и культурную связь, объединяющую нас благодаря Димашу и его родине — Казахстану», — отметили представители Мексиканского альянса Dears por Dimash.

Появление мурала особенно символично накануне концерта Димаша Кудайбергена в Монтеррее. Выступление состоится 14 ноября в рамках мирового тура DIMENSIONS.

Поклонники надеются, что эта работа станет не только подарком любимому артисту, но и еще одним знаком дружбы между двумя странами. Иногда одна стена говорит больше, чем длинные речи: в этом случае она говорит о музыке, которая объединила людей за тысячи километров друг от друга.

В Мексике Димаша встретили с не меньшим теплом. После полутора суток в пути артист и его команда прибыли в Мериду, столицу штата Юкатан. В аэропорту поклонники устроили музыкальное приветствие с традиционными мексиканскими болеро, белыми цветами и синими бумажными сердцами. Артиста встречали и представители посольства Казахстана.

Мексиканские поклонники уже хорошо знакомы с творчеством Димаша. Год назад он собрал два аншлаговых концерта в Мехико в рамках тура Stranger. Теперь певец возвращается с новой программой DIMENSIONS. Латиноамериканская часть тура стартует 12 ноября в Мериде, а 14 ноября артист выступит в Монтеррее.