Димаш представил клип «Aqerke»: трогательное признание в любви родной земле

На официальном YouTube-канале Димаша Кудайбергена состоялась премьера клипа на песню «Aqerke».

Несмотря на то что композиция рассказывает о любви и расставании с девушкой, видеоработа получила гораздо более глубокий смысл. Главным героем клипа становится не только сам артист, но и Казахстан. В кадре появляются люди разных поколений и профессий: пожилая супружеская пара, дети, футбольные болельщики и обычные жители страны. Благодаря этому создается впечатление, что лирический герой признается в любви не столько возлюбленной, сколько своей родной земле.

Напомним, часть съемок проходила в Актобе – родном городе певца.

В клипе немало масштабных сцен. В одной из них Димаш покупает целый грузовик цветов и раздает букеты девушкам. Также в видео использованы современные визуальные эффекты с элементами искусственного интеллекта: в одном из эпизодов образ певца многократно дублируется.

Новая работа вызвала восторженную реакцию поклонников из Мексики, Чили, Перу, Аргентины, Казахстана, России и других стран. Зрители высоко оценили не только вокальное мастерство исполнителя, но и его хореографию и пластичность.

Трек «Aqerke» представляет собой авторскую интерпретацию казахской народной песни. Димаш уже не впервые обращается к национальному музыкальному наследию, создавая современные аранжировки. Среди наиболее известных его работ – «Айқаракөз», «Құсни – Қорлан» и «Дайдидау».