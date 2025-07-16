Димаш Кудайберген снова удивил поклонников — на этот раз не вокалом, а неожиданным образом, передает BAQ.KZ.

16 июля певец опубликовал в своём Instagram кадры с новых съёмок, где предстал не в привычном романтичном амплуа, а в роли батыра — в железных доспехах, с мечом в руке и суровым взглядом.

Артист продемонстрировал не только новый стиль, но и впечатляющее владение холодным оружием. Судя по видео, Димаш не просто надел костюм, а полностью перевоплотился в воина: мощная энергетика заставили поклонников затаить дыхание.

Реакция не заставила себя ждать. Уже за первые полчаса публикация собрала более 8 тысяч лайков и свыше 700 комментариев — от восторженных до сдержанно-шокированных. "Клянусь, я не узнала тебя с первого взгляда!", "Где записаться в твоё королевство?", "Наш батыр!", — пишут пользователи, обсуждая, к чему бы такая резкая смена образа.

Поклонники гадают: неужели Димаш готовит масштабный проект — возможно, клип, фильм или историческую постановку? Артист пока не раскрывает подробностей, но одно ясно уже сейчас — он снова сумел удивить и доказал, что для него нет границ.