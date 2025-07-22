Казахстанский певец Димаш Кудайберген удостоен звания Народного артиста Кыргызстана на фестивале "Мейкин Азия", передает BAQ.KZ со ссылкой на Akipress.org.

22 июля на торжественной церемонии закрытия международного фестиваля "Мейкин Азия" стало известно о присвоении казахстанскому исполнителю Димашу Кудайбергену почётного звания "Народного артиста" Кыргызстана.

Соответствующий указ был подписан президентом страны Садыром Жапаровым. Государственную награду артисту вручил госсекретарь Кыргызстана Марат Иманкулов.

Димаш выступил на фестивале с концертной программой, собрав овации публики и гостей культурного форума.