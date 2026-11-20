Димашу Кудайбергену вручили необычную награду в Мексике
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Казахстанский певец Димаш Кудайберген получил необычную награду в Мексике – почётный пояс Всемирного боксёрского совета (WBC). Пока артист покоряет латиноамериканскую публику своим голосом, поклонники посвящают ему муралы и выставки, передаёт BAQ.KZ.
Церемония награждения состоялась 19 ноября на арене Palacio de los Deportes в Мехико.
Почётный пояс Димашу вручили за международные достижения и вклад в сближение людей разных стран и культур через музыку.
Награду певцу передали представители WBC Гектор Сулейман-младший, Хосе Антонио Арреола Сулейман, Виктор Сильва и представитель Казахстана в организации Алихан Жарылгапов.
От чемпионского пояса до выставки в центре Мехико
Мексиканская часть концертного тура Димаша запомнилась не только выступлениями. В разных городах поклонники подготовили для казахстанского артиста несколько сюрпризов.
Мама певца, заслуженная артистка Казахстана Светлана Айтбаева, рассказала, что в Монтеррее появилось большое изображение её сына, а в Мехико открылась выставка, посвящённая его творчеству.
«В Монтеррее появился мурал с изображением казахстанского певца, а в центре Мехико, в музее, посвящённом выдающемуся деятелю Мексики Венустиано Каррансе, открылась фотовыставка, посвящённая творчеству Димаша», – рассказала Светлана Айтбаева.
По её словам, открытие выставки посетили и представители посольства Казахстана в Мексике.
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Как поклонники Димаша превратили обычную стену в арт-объект
У мурала в Монтеррее своя история. И началась она задолго до нынешнего приезда певца.
Ещё в 2025 году поклонница Димаша Бренда Лорена Эскамилья Мартинес, участница местного фан-клуба Dears Regias MTY, предложила создать в городе настенную роспись с портретом казахстанского артиста.
Идея была простой – познакомить как можно больше жителей Монтеррея с творчеством Димаша.
Несколько месяцев поклонники искали подходящую стену. Им хотелось, чтобы рисунок находился в оживлённом месте, где его могли бы увидеть не только фанаты певца, но и обычные прохожие.
В итоге выбор пал на Callejón Cultural – культурный переулок, известный воскресным рынком антиквариата, ремесленных изделий и работ местных мастеров.
Получив разрешение владельца здания, поклонники приступили к работе.
Создать мурал помог супруг Бренды, профессиональный художник Антонио Рейна Трухильо.
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Сначала со стены сняли старую краску, очистили поверхность и нанесли белую основу. Затем художник подготовил эскиз, а участники фан-клуба помогали раскрашивать крупные части композиции.
Работали в свободное время – по вечерам и выходным.
14 ноября, после концерта в Монтеррее, Димаш лично посетил место, где появился его портрет. Вместе с друзьями он подготовил для поклонников музыкальный подарок.
Так инициатива небольшой группы фанатов превратилась в заметный арт-объект, связавший Казахстан и Мексику через творчество одного исполнителя.
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