Казахстанский певец Димаш Кудайберген получил необычную награду в Мексике – почётный пояс Всемирного боксёрского совета (WBC). Пока артист покоряет латиноамериканскую публику своим голосом, поклонники посвящают ему муралы и выставки, передаёт BAQ.KZ.

Церемония награждения состоялась 19 ноября на арене Palacio de los Deportes в Мехико.

Почётный пояс Димашу вручили за международные достижения и вклад в сближение людей разных стран и культур через музыку.

Награду певцу передали представители WBC Гектор Сулейман-младший, Хосе Антонио Арреола Сулейман, Виктор Сильва и представитель Казахстана в организации Алихан Жарылгапов.

От чемпионского пояса до выставки в центре Мехико

Мексиканская часть концертного тура Димаша запомнилась не только выступлениями. В разных городах поклонники подготовили для казахстанского артиста несколько сюрпризов.

Мама певца, заслуженная артистка Казахстана Светлана Айтбаева, рассказала, что в Монтеррее появилось большое изображение её сына, а в Мехико открылась выставка, посвящённая его творчеству.

«В Монтеррее появился мурал с изображением казахстанского певца, а в центре Мехико, в музее, посвящённом выдающемуся деятелю Мексики Венустиано Каррансе, открылась фотовыставка, посвящённая творчеству Димаша», – рассказала Светлана Айтбаева.

По её словам, открытие выставки посетили и представители посольства Казахстана в Мексике.

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Как поклонники Димаша превратили обычную стену в арт-объект

У мурала в Монтеррее своя история. И началась она задолго до нынешнего приезда певца.

Ещё в 2025 году поклонница Димаша Бренда Лорена Эскамилья Мартинес, участница местного фан-клуба Dears Regias MTY, предложила создать в городе настенную роспись с портретом казахстанского артиста.

Идея была простой – познакомить как можно больше жителей Монтеррея с творчеством Димаша.

Несколько месяцев поклонники искали подходящую стену. Им хотелось, чтобы рисунок находился в оживлённом месте, где его могли бы увидеть не только фанаты певца, но и обычные прохожие.

В итоге выбор пал на Callejón Cultural – культурный переулок, известный воскресным рынком антиквариата, ремесленных изделий и работ местных мастеров.

Получив разрешение владельца здания, поклонники приступили к работе.

Создать мурал помог супруг Бренды, профессиональный художник Антонио Рейна Трухильо.

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Сначала со стены сняли старую краску, очистили поверхность и нанесли белую основу. Затем художник подготовил эскиз, а участники фан-клуба помогали раскрашивать крупные части композиции.

Работали в свободное время – по вечерам и выходным.

14 ноября, после концерта в Монтеррее, Димаш лично посетил место, где появился его портрет. Вместе с друзьями он подготовил для поклонников музыкальный подарок.

Так инициатива небольшой группы фанатов превратилась в заметный арт-объект, связавший Казахстан и Мексику через творчество одного исполнителя.