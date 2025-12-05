Директор АО "АгромашХолдинг KZ" Динара Шукижанова приняла участие в церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз". Предпринимательница стала победительницей в конкурсе "Лучший товар Казахстана". Для нее это не только знак признания, но и серьезный стимул для дальнейшего развития предприятия и всей отрасли, подчеркнула Динара Шукижанова в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

"Получить сегодня такую награду - это большое признание и высокая ответственность. Прежде всего, она принадлежит всему коллективу, который ежедневно трудится над развитием производства и созданием качественных, современных казахстанских товаров", - сказала Динара Шукижанова.

После церемонии награждения, комментируя свое участие, Динара Шукижанова подчеркнула, что курс на поддержку добросовестного бизнеса и повышение качества отечественной продукции полностью созвучен ценностям компании.

"Президент в своем выступлении отметил, что государство намерено создать благоприятные условия для бизнеса, стимулировать предпринимательство, устранять барьеры и поддерживать предприятия, производящие качественную и востребованную продукцию. Мы полностью разделяем эту позицию. Прозрачность, высокое качество и ответственность перед потребителем - это ценности, которыми руководствуется наш коллектив".

Как отметила Динара Шукижанова, значение этого конкурса выходит далеко за рамки одной церемонии.