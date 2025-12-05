Динара Шукижанова о премии "Алтын сапа": Эта награда — признание всего коллектива
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Директор АО "АгромашХолдинг KZ" Динара Шукижанова приняла участие в церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз". Предпринимательница стала победительницей в конкурсе "Лучший товар Казахстана". Для нее это не только знак признания, но и серьезный стимул для дальнейшего развития предприятия и всей отрасли, подчеркнула Динара Шукижанова в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.
"Получить сегодня такую награду - это большое признание и высокая ответственность. Прежде всего, она принадлежит всему коллективу, который ежедневно трудится над развитием производства и созданием качественных, современных казахстанских товаров", - сказала Динара Шукижанова.
После церемонии награждения, комментируя свое участие, Динара Шукижанова подчеркнула, что курс на поддержку добросовестного бизнеса и повышение качества отечественной продукции полностью созвучен ценностям компании.
"Президент в своем выступлении отметил, что государство намерено создать благоприятные условия для бизнеса, стимулировать предпринимательство, устранять барьеры и поддерживать предприятия, производящие качественную и востребованную продукцию.
Мы полностью разделяем эту позицию. Прозрачность, высокое качество и ответственность перед потребителем - это ценности, которыми руководствуется наш коллектив".
Как отметила Динара Шукижанова, значение этого конкурса выходит далеко за рамки одной церемонии.
"Подобные конкурсы должны стать хорошей традицией, поскольку они повышают культуру производства, мотивируют предприятия развиваться и укрепляют доверие потребителей к отечественным товарам. Эта награда даёт дополнительный импульс всем победителям для дальнейшего роста, внедрения инноваций и расширения линейки продукции. Поэтому благодарю организаторам конкурса за проведение этого важного мероприятия", - заключила предпринимательница.
Самое читаемое
- Землетрясение почувствовали жители Алматы
- Президент утвердил новый порядок госконтроля: что ждёт школы и детские учреждения
- Казахстан увеличивает золотые резервы: Что происходит в отрасли и какие проекты запустят к 2026 году
- В МИРЕ: Россия в чёрном списке, грабители Лувра, машина Бонда
- В Таразе девушка повредила автомобиль парня после ссоры