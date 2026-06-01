Динара Закиева объявила о запуске новой структуры по защите детей

В Казахстане завершен важный этап реформы системы защиты детства – во всех регионах страны созданы специализированные управления по защите прав детей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева в Международный день защиты детей.

По ее словам, за последние годы в стране были проведены масштабные изменения в сфере обеспечения прав и безопасности несовершеннолетних. В соответствии с поручениями Президента Касым-Жомарта Токаева были приняты новые законы, созданы механизмы поддержки детей и сформирована современная инфраструктура защиты детства.

"Ребенок – это наивысшая ценность, забота о детях является главным приоритетом государства. Каждый ребенок важен, его права, благополучие и безопасность находятся под защитой государства", – подчеркнула Динара Закиева.

Как отметила детский омбудсмен, сегодня права детей закреплены не только на законодательном уровне, но и обеспечиваются через новые государственные институты. Одним из ключевых событий стало завершение процесса создания в каждом регионе специальных управлений по защите прав детей при акиматах.

По словам Закиевой, работа над этим велась с 2024 года. Теперь в структуре местных исполнительных органов появились отдельные подразделения, которые будут заниматься исключительно вопросами защиты прав несовершеннолетних.

"До сегодняшнего дня на региональном уровне не было отдельного звена и структуры, которая занималась бы исключительно вопросами защиты прав детей", – отметила она.

Создание новых управлений закреплено в Законе "О правах ребенка". В настоящее время завершены все необходимые процедуры, приняты соответствующие постановления, формируются штатная структура и кадровый состав новых подразделений.

Уполномоченный по правам ребенка также напомнила, что в начале 2026 года в Казахстане была принята национальная стратегия-концепция "Дети Казахстана", которая определяет основные направления государственной политики в сфере детства на ближайшие годы. Документ предусматривает дальнейшее совершенствование системы защиты детей, развитие социальной поддержки, образования, здравоохранения и мер безопасности.

В своем обращении Динара Закиева призвала казахстанцев не оставаться равнодушными к проблемам детей.

"Каждый из вас также может помочь и быть защитником детей. Главное – не бояться сообщать, говорить, если нужна помощь вам или другим детям", – подчеркнула омбудсмен.

Обратиться за консультацией или помощью можно напрямую к руководителям региональных управлений по защите прав детей:

В Шымкенте и Восточно-Казахстанской области руководители управлений по защите прав детей находятся в процессе назначения.