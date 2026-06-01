Динара Закиева объявила о запуске новой структуры по защите детей
В Казахстане завершено создание региональных управлений по защите прав детей. Новые структуры будут работать при акиматах и заниматься исключительно вопросами безопасности, благополучия и защиты прав несовершеннолетних.
В Казахстане завершен важный этап реформы системы защиты детства – во всех регионах страны созданы специализированные управления по защите прав детей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева в Международный день защиты детей.
По ее словам, за последние годы в стране были проведены масштабные изменения в сфере обеспечения прав и безопасности несовершеннолетних. В соответствии с поручениями Президента Касым-Жомарта Токаева были приняты новые законы, созданы механизмы поддержки детей и сформирована современная инфраструктура защиты детства.
"Ребенок – это наивысшая ценность, забота о детях является главным приоритетом государства. Каждый ребенок важен, его права, благополучие и безопасность находятся под защитой государства", – подчеркнула Динара Закиева.
Как отметила детский омбудсмен, сегодня права детей закреплены не только на законодательном уровне, но и обеспечиваются через новые государственные институты. Одним из ключевых событий стало завершение процесса создания в каждом регионе специальных управлений по защите прав детей при акиматах.
По словам Закиевой, работа над этим велась с 2024 года. Теперь в структуре местных исполнительных органов появились отдельные подразделения, которые будут заниматься исключительно вопросами защиты прав несовершеннолетних.
"До сегодняшнего дня на региональном уровне не было отдельного звена и структуры, которая занималась бы исключительно вопросами защиты прав детей", – отметила она.
Создание новых управлений закреплено в Законе "О правах ребенка". В настоящее время завершены все необходимые процедуры, приняты соответствующие постановления, формируются штатная структура и кадровый состав новых подразделений.
Уполномоченный по правам ребенка также напомнила, что в начале 2026 года в Казахстане была принята национальная стратегия-концепция "Дети Казахстана", которая определяет основные направления государственной политики в сфере детства на ближайшие годы. Документ предусматривает дальнейшее совершенствование системы защиты детей, развитие социальной поддержки, образования, здравоохранения и мер безопасности.
В своем обращении Динара Закиева призвала казахстанцев не оставаться равнодушными к проблемам детей.
"Каждый из вас также может помочь и быть защитником детей. Главное – не бояться сообщать, говорить, если нужна помощь вам или другим детям", – подчеркнула омбудсмен.
Обратиться за консультацией или помощью можно напрямую к руководителям региональных управлений по защите прав детей:
- Астана – Серик Адылбаев, +7 701 233 2383
- Алматы – Зафар Аппазов (и.о.), +7 778 999 9949
- Акмолинская область – Ботакоз Дюсенова, +7 701 770 8575
- Жамбылская область – Эльмира Мырза-Гали, +7 777 977 7724
- Западно-Казахстанская область – Афиза Семгалиева, +7 778 700 2986
- Область Жетысу – Абылай Културсынов, +7 702 991 1994
- Карагандинская область – Баян Нуртаева (и.о.), +7 778 475 1011
- Актюбинская область – Алиби Латып, +7 707 888 4666
- Алматинская область – Даулет Шайтурсынов (и.о.), +7 700 555 4243
- Кызылординская область – Ерлан Бакиров (и.о.), +7 701 337 3366
- Павлодарская область – Зауреш Калиева (и.о.), +7 701 743 1139
- Туркестанская область – Балмаржан Нарбекова (и.о.), +7 702 710 0701
- Область Улытау – Зина Акылбекова (м.а.), +7 777 052 4659
- Область Абай – Куанышбай Абильдаев (м.а.), +7 775 245 1235
- Костанайская область – Алия Жусупова (и.о.), +7 705 460 0888
- Мангистауская область – Аида Айбергенова (и.о.), +7 700 215 4051
- Северо-Казахстанская область – Азамат Джилкибаев (и.о.), +7 777 901 3451
- Атырауская область – Гульнара Еришова (и.о.), +7 775 458 8114
В Шымкенте и Восточно-Казахстанской области руководители управлений по защите прав детей находятся в процессе назначения.
